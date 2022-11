Offene Ateliers und ein „November-Fest“

Bereit für die „Offenen Kunsträume“: Christina Joost, Else Streifer-Schröck, Christine Wieland und Susan Broy (v.l.) lassen sich am Wochenende, wie viele ihrer Kollegen in der Reismühle, über die Schulter schauen. © Andrea Jaksch

22 und Künstler in der Reismühle erwarten am Wochenende viele Besucher bei den „Offenen Kunsträumen“ in Gauting. Es gibt auch Neuentdeckungen.

Gauting – Mit Marktständen, Catering vom „Wirzhaus Stockdorf“, Marshmallow-Grillen, Schminkstation und Hüpfburg für Kinder und Livemusik von Erik Berthold starten am kommenden Wochenende die „Offenen Kunsträume“ in der Gautinger Reismühle. Neuentdeckungen dabei sind unter anderem Werke der Künstlerinnen Susan Broy und Christina Joost.

Am Samstag, 12., und Sonntag, 13. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr sind 22 Ateliers in der Reismühle geöffnet. Mit dabei sind die „Urgesteine“ Christine Wieland und Else Streifer-Schröck. Im Vorfeld der „Offenen Kunsträume“ gewährten Künstlerinnen einen Einblick in vier Ateliers: Faszinierend sind die abstrakten Großformate von Else Streifer-Schröck im Haus B. Auf dem von der Würmlandschaft inspirierten abstrakten Acrylgemälde glänzt Sonnenlicht. In explosivem Rot mit tiefem Blau setzt sich die Künstlerin wiederum mit dem Ukraine-Krieg auseinander. Im Kontrast dazu steht das lichte Acrylgemälde, denn: „Ich sehne mich nach Frieden“, erklärt die mit dem Klinge-Kultur- und dem Gräfelfinger Kunst-Preis geadelte Malerin.

„Ich wollte eine Distanz zu Corona“, erklärt Christine Wieland ihr Werk. Die „politische Contemporary-Art“- Künstlerin, die vor 23 Jahren die Ateliers in der Reismühle gegründet hat, setzt sich mit „Zeit und Natur“ auseinander. „The Future is No“ ist Titel ihres Großformats mit Riesen-Uhr, die die Natur zerstört. Denn vom Kyoto-Protokoll der Internationalen Staatengemeinschaft zur Senkung der Treibhausgase von 2004 sei „heute nur noch das zerknüllte Papier übrig“, beweist Christine Wieland mit ihrem Allegorie-Bild der „Verlorenen Zeit“. Aber es gibt auch Aufbauendes in ihrem Werk: Zum Beispiel das gelungene kleine Stillleben mit Granatapfel, Teetasse und Kristallen.

Ton-Pferd und schlafender Hund

Die Miniatur eines täuschend echt gearbeiteten liegenden Ton-Pferdes gibt es bei Susan Broy (Haus C) zu entdecken; ebenso den Bronzeguss eines schlafenden Schweißhundes. Faszinierend sind das mit Pulver beschichtete, reduzierte, kleine Weißformat mit flächiger, kaum wahrnehmbarer Schattierung sowie die abstrakte, schwarz gekohlte Kettensägen-Figur aus Holz. Oder die makellos gearbeitete, zerschnittene, schwarze Metallhalbkugel mit der glatten Oberfläche.

„Wir freuen uns sehr über jungen Nachwuchs“, betont Gründerin Christine Wieland. Denn Christina Joost hat erst im Oktober ihr Atelier bezogen: In Haus C präsentiert die ehemalige PR-Beraterin ein mehrschichtiges Großformat in Türkis mit großen Steinen als gelungenes Spiel zwischen Wasser und Licht. Daneben hängen eine Gebirgsimpression aus Norwegen und das Gemälde eines rostigen Frachtkahns, durch den das Wasser blau schimmert.

Ein Publikumsmagnet der „Offenen Kunsträume“ dürfte das von Filmausstatter Tom Mirus organisierte „November-Fest“ mit Ständen im Hof der Reismühle am Samstag von 12 bis 20 Uhr und Sonntag von 11 bis 20 Uhr werden. Es gibt Kulinarisches und Getränke, Livemusik „von Ray Charles bis bayerischem Country“ – und „es darf gern getanzt werden“. Für Kinder steht eine Hüpfburg parat. Zudem öffnet das Fitness-Studio Reismühle für interessierte Gäste. (cc)