Ort für Trauer um die Sternenkinder

Ein Sternenkinder-Grab: Für Eltern ist es wichtig, einen Ort des Abschieds zu haben. In Gauting soll dafür ein Ort geschaffen werden. © Hospizkreis Ismaning

Die Gemeinde Gauting lässt auf dem Waldfriedhof eine Anlage für sogenannte Sternenkinder errichten. Bisher fehlte Eltern in der Würmtalgemeinde ein Ort der Trauer.

Gauting – Mütter und Väter von vier „Sternenkindern“ haben im Vorjahr angefragt, ob es einen Bestattungsplatz auf dem Gautinger Waldfriedhof gibt, an dem sie um ihr tot und zu früh geborenes Kind trauern können. Das war Auslöser für einen Plan, einen solche Platz zu schaffen. Mit Friedhofsverwalterin Monika Bräuer-Gerlach habe sie einen Plan ausgearbeitet, erläuterte die Gautinger Naturschutzbeauftragte Michaela Thiel im Haupt- und Finanzausschuss. Bei den Gemeinderäten rannte Thiel offene Türen ein: Einmütig beschloss das Gremium den Bau der „Sternenkind“-Gemeinschaftsanlage mit Regenbogen-Grabmal für 10 000 Euro.

Sternen- Schmetterlings- oder Engelskinder heißen Kinder, die vor, während oder unmittelbar nach der Geburt verstorben sind, erläuterte Michaela Thiel. Bei diesen „still geborenen“ Frühchen gelte die Bestattungspflicht in Bayern erst ab der 24. Woche oder ab 500 Gramm Geburtsgewicht. Die Kliniken hätten die Bestattungspflicht für die noch kleineren, tot geborenen Sternenkinder. Grundsätzlich dürften die Eltern Kinder aber in jedem Stadium bestatten lassen. Eltern, die um ihr Sternenkind trauern, wünschten dafür einen eigenen Platz. Im Vorjahr gab es dazu vier Anfragen. Eine Familie sei nach Starnberg ausgewichen. Zwei Familien hätten Kindergräber gekauft. Doch der Wunsch nach einem Platz für die Trauer sei groß. Deshalb präsentierte die Naturschutzbeauftragte ihren Entwurf für die Gemeinschafts-Grabanlage.

Initiative findet ungeteilte Unterstützung

Auf dem noch freien neuen Waldfriedhofsteil Richtung Stockdorf sollen zwei Stelen mit Regenbogen als Grabmal errichtet werden, zeigte Thiel im Bild. Die Anlage, in der 20 Kinder bestattet werden können, ist in Wolkenform geplant. An den Steinen erkennen die Eltern, wo ihr tot geborenes Kind liegt. Mit mehrjährigen Stauden und einer Blühwiese soll die Fläche bepflanzt. Jederzeit wäre eine Erweiterung möglich.

„Aus eigener Betroffenheit weiß ich, wie wichtig so ein eigener Platz der Trauer für die Eltern ist“, dankte Dr. Matthias Ilg (Grüne) der Naturschutzbeaufragten für ihre Initiative. Auch Britta Hundesrügge (FDP) begrüßte den Plan. Ob Externe die Gautinger Anlage nutzen dürften, fragte die Liberale. „Sofern wir keinen Engpass haben“, antwortete Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger.

Einstimmig beschloss das Gremium, dass die Sternenkind-Anlage für 10 000 Euro gebaut wird. Die überschaubare Pflege der Stauden-Bepflanzung übernehmen die Friedhofsgärtner oder Verwalterin Monika Bräuer-Gerlach, „die das Ohr am Menschen hat“. Im nächsten Schritt wird die Sternenkind-Anlage auch in die Friedhofssatzung aufgenommen, kündigte die Rathauschefin an. (cc)