Pappkarton-Theater vom Feinsten: Gautinger Schüler für Kurzfilm ausgezeichnet

Jubelten über die Auszeichnung: Die Kinder der Gautinger Schule der Fantasie mit ihren Projektleiterinnen Rosemarie Zacher (l.), Sanne Kneisel (2.v.r.) und Sibylle Sommer (r.). Caroline Stengl (2.v.l.) von der VR Bank verlieh ihnen einen Preis beim Mal-Wettbewerb „Jugend creativ“. © ANDREA JAKSCH

Die Gautinger Schule der Fantasie hat bei einem Kreativwettbewerb der VR Bank die Landesrunde erreicht – dank eines Kurzfilms mit schönen und schrägen Figuren.

Gauting – „Was ist schön?“ lautete die große Preisfrage beim Internationalen Mal-Wettbewerb „Jugend creativ“ der VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg. Bestens beantwortet hat sie die Gautinger Schule der Fantasie, also jene Grundschüler, die an dem kreativen Nachmittagsangebot teilnehmen. Die Bank verlieh ihnen einen mit 250 Euro dotierten Preis für ihren Kurz-Film „schöööön!“. Darin sind nicht nur sogenannte Klappmaulfiguren zu sehen, sondern auch fantasievoll kreierte Stabpuppen wie die „Hello-Kitty“-Katze, die sich über die kleine Theater-Bühne bewegt.

„Wir fanden das diesjährige Thema wunderschööön!“, schwärmte Rosemarie Zacher, Leiterin der Schule der Fantasie bei der Prämierung. Caroline Stengl aus der Marketingabteilung der VR Bank kam nach Gauting, um Schüler und die Projektleiterinnen Rosemarie Zacher, Sibylle Sommer und Sanne Kneisel zu ehren. Somit steigt die Schule der Fantasie auf in die nächste Runde auf Landesebene. Vor den Dreharbeiten habe die Gruppe erst einmal philosophiert, erzählte Zacher vom Gemeinschaftsprojekt: In Stuhlkreis-Gesprächen erfuhren die Leiterinnen zunächst, was die 30 beteiligten Kinder alles schön und scheußlich zugleich finden – lange Fingernägel, düstere, graue Bilder, Spinnen, Einhörner. „Alle haben sich dann ins Zeug gelegt, um Figuren zum Leben zu erwecken, die auf der Bühne das Schöne erklären können“, so Zacher. Sowohl die im Kurz-video zu sehenden lustigen Klappmaulfiguren der Erstklässler als auch die beweglichen Stabfiguren der größeren Grundschulkinder finden Farben, Basteln, Spielen, einen Opernbesuch, kaltes Wasser, Kino und Witze erzählen schön.

Auffallend: Die kleineren Vorschulkinder und Erstlässler interessierten sich nicht für „äußere Schönheit“, berichtete Zacher. „Ich finde Pinguine tolle Tiere“, erzählte Miguel (8). Deshalb habe er mit Konstantin zwei Pinguinfiguren im Frack kreiert. Die beiden Tiere erzählten sich einen Witz: „Was ist der Unterschied zwischen einem Pinguin und einer Pianistin? Der Flügel: Denn davon hat die Pianistin nur einen, aber der Pinguin zwei, erläutert Miguel den Hintergrund für seine witzige Szene. Und Julius liebt Schildkröten: Deshalb hat er eine aus Karton gebastelt. Aber auch der Detektiv Bello, der am liebsten Fälle löst, das Pferd mit lilafarbener Mähne, ein Zentaur, das Monster und eine Dame im schönen Kleid zeigen sich im Kurzvideo auf der roten Pappkarton-Theater-Bühne der Schule der Fantasie von ihrer fröhlichen oder wütenden Seite – aber vor allem von ihrer schönsten.

Der Film ist auf der Wettbewerb-Seite www.jugendcreativ-video.de/author/sdf-gauting/ abrufbar. Die kleinen Künstler brauchen noch Publikumsstimmen in der Landesrunde. Dann ist sogar die Teilnahme am Bundesentscheid möglich.

Christine Cless-Wesle