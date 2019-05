Knape soll Rathaus für die Grünen erobern

Die Grünen wollen mit Hans Wilhelm Knape einen Regierungswechsel im Gautinger Rathaus herbeiführen. Der parteilose 59-Jährige hatte bei der Kommunalwahl 2014 auf der Ratsliste der SPD kandidiert. Jetzt will er Bürgermeister werden.

Gauting– „Ich bin kein Selbstdarsteller“, sagte Hans Wilhelm Knape gestern am Wohnzimmertisch von Dr. Jürgen Schade, Sprecher des Ortsvorstandes der Gautinger Grünen. Trotzdem habe es ihn gefreut, dass der Ortvorstand von Bündnis 90/Die Grünen ihn als Bürgermeisterkandidat vorgeschlagen hat. Er sei grundsätzlich an einer sachlichen Diskussion interessiert, „und ich lebe das“, sagte Knape.

Der Parteilose wurde vor einem Jahr als Nachrücker auf der SPD-Liste Mitglied des Gautinger Gemeinderats. Die SPD-Fraktion gibt es nicht mehr. Mit Christiane Lüst bildet Knape aktuell die Fraktion „Soziale Ökologen“. Mit seiner langjährigen Berufserfahrung sei für ihn jetzt der Zeitpunkt für die Bürgermeisterkandidatur, sagt der „finanziell unabhängige“ Großvater von neun Enkelkindern.

Der gebürtige Sauerländer, der seit 2010 mit seiner Familie in einem Plus-Energie-Haus im Gautinger Ortsteil Hausen wohnt, hat eine beeindruckende berufliche Karriere hingelegt. Nach der Ausbildung zum Berufsschlosser studierte Knape Luft- und Raumfahrttechnik sowie Betriebswirtschaft. Nach dem Start bei Daimler-Benz in Stuttgart war der Diplom-Ingenieur unter anderem Leiter eines Pkw-Entwicklungsprojekts mit 50-Millionen-Euro-Etat. In den USA managte Knape ein Porsche-Daimler-Joint-Venture. Danach wurde der jetzt 59-Jährige Geschäftsführer der „Webasto Korea“ in Seoul.

Erneuerbare Energien, Rekommunalisierung der Energienetze sind die großen Themen des Freiberuflers. „Das Regionalwerk Würmtal mit Sitz in Gauting könnte eine viel größere Rolle spielen“, meint der langjährige Vorsitzende des Energiewendevereins im Landkreis Starnberg. Mehr Bürger will der Grünen-Kandidat ins Boot holen. Dafür stehe schon sein Engagement für den ins Auge gefassten Gautinger Bürgerbahnhof. Ein schon von der Ratsmehrheit geplanter Supermarkt mit maximalem Wohnbau auf dem geräumten Apparatebau-Gelände wäre „die schlechtmöglichste Nutzung“, so der Grünen-Kandidat für den Chefsessel im Rathaus. Er hoffe, „dass uns noch etwas einfällt, damit nicht alle Gewerbeflächen am Ort vollends verschwinden und zu Wohnraum werden“.

Mit seinen Kompetenzen in Menschenführung, im Management und seinem „ganzheitlichen Blick“ sei der 59-Jährige in der Lage, die Gemeinde zu führen, ist Grünen-Sprecher Schade überzeugt. „Ich bin ein Mann der Tat“, sagt Hobby-Imker Knape von sich selber. Deshalb habe er zur Integration von Asylbewerbern die gemeinnützige Grain GmbH gegründet. Die Buchstaben von „Grain“, das Korn, stünden für seine eigene Lebensphilosophie: Ganzheitlich, regional, integrativ, achtsam. „Viele wissen nicht, was wir hier zu verlieren haben“, wirbt Knape für mehr menschliches Miteinander in Gauting. Am 3. Juni stellt sich Hans Wilhelm Knape als Bürgermeisterkandidat der Wahl der Grünen-Mitgliederversammlung im Bosco.

Von Christine Cless-Wesle