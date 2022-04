Patchway-Anger: Planung geht weiter

Eine „Sozialökologische Mustersiedlung“ soll das Neubaugebiet Am Patchway-Anger werden. Zahlreiche Anträge im Bauausschuss drohten das Projekt zu verzögern – die Mehrheit des Bauausschusses lehnte alle ab. © Gemeinde

Zahlreiche Anträge und neue Vorschläge zur Planung des Patchway-Angers hätten eine Verzögerung des Gautinger Vorzeigeprojekts bedeutet. Das ist vom Tisch – der Bauausschuss lehnte am Dienstag alles mehrheitlich ab.

Gauting – „Jetzt bin ich aber überrascht“, sagte Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger im Bauausschuss am Dienstag, „und sprachlos.“ Denn zum seit eineinhalb Jahren in mühsamen Kompromissen mit den vier beteiligten Eigentümern und den betroffenen Anwohnern erarbeiteten Plan für das Neubaugebiet „Sozialökologische Mustersiedlung Am Patchway Anger“ lagen in der Sitzung zahlreiche Änderungsanträge vor, die das Projekt zum Scheitern hätten bringen können. Doch so weit kam es nicht – der Ausschuss lehnte alle Anträge ab. Damit wird zumindest dem Bürgerwunsch nach schneller Umsetzung Rechnung getragen. In der Sitzung führten insgesamt 17 Bürger-Anregungen zum bereits nachgebesserten Siegerentwurf von Prof. Hans-Peter Hebensperger-Hüther zu erneuter Debatte.

Auf dem etwa drei Hektar umfassenden Areal zwischen dem früheren AOA-Fabrikgelände an der Ammerseestraße und südlicher Wiese Pötschenerstraße soll die Siedlung“ mit grünem Anger, Gemeinschaftsflächen und Mobilitätskonzept mit Radwegen entstehen. Heinrich Moser (Grüne) forderte zum Auftakt der Debatte am Dienstag eine „gemeinsame Charta“ nach dem Vorbild der Mustersiedlung Münchener Eckgarten. Gauting sei bei den gemeinsam erarbeiteten Zielen doch „schon viel weiter“, sagte dazu Architektin Manuela Skorka, die das Planverfahren begleitet. Auch der von den Grünen beantragte „Quartiersmanager“ sei bereits umgesetzt, ergänzte Brigitte Kössinger. Moser zog seine Anträge zurück.

Markus Deschler (FDP) wollte, dass der Stellplatzschlüssel von 0,8 auf 1,0 erhöht wird – vergeblich. Er beantragte zudem eine Reduktion der Geschossflächen allein auf den Grundstücken des Verbands Wohnen und des Katholischen Siedlungswerks um 1340 Quadratmeter. Auch das wurde abgelehnt. Eberhard Brucker (SPD) und Moser wollten eine gemeinsame zentrale, mit Tunneln verbundene Tiefgaragen-Zufahrt an der Ammerseestraße, um oberirdischen Verkehr zu reduzieren. Kössinger warnte davor, das bereits fertige Verkehrskonzept „wieder über den Haufen zu werfen“. Eine Gesamt-Tiefgarage verteure das Projekt.

„Wir haben uns entschieden, ökologisch zu bauen und den Kfz-Verkehr zu reduzieren“, erinnerte Stefan Berthold (MfG/Piraten). Doch der Entwurf sei zu „monumental“, sagte Dr. Jürgen Sklarek (MiFÜ 82131) und forderte eine Reduktion der Geschossflächenzahlen.

Die Bürgermeisterin war beinahe entsetzt angesichts dieser Forderungen. „Der Plan ist mit den beteiligten Eigentümern und den Bürgern gemeinsam entwickelt worden“, sagte sie. „Sie riskieren, dass die Beteiligten ausscheren, weil wir kein verlässlicher Partner sind.“ Der Verband Wohnen habe schon angekündigt, nicht mehr warten zu wollen und zur Not nach dem alten, rechtskräftigen Bebauungsplan zu bauen. „So torpedieren Sie das Vorhaben“, kritisierte Franz Jaquet (CSU) seine Kollegen. Nach halbstündiger Sitzungsunterbrechung beschloss die Mehrheit mit 10:3, das Planverfahren für die Mustersiedlung fortzusetzen.

Christine Cless-Wesle