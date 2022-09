Peta setzt 1000 Euro aus

In Gauting hat es jemand auf Katzen abgesehen. (Symbolfoto) © Christoph Hardt/Imago

„Katzenhasser“ im Bereich Wiesmahdstraße in Gauting: Hinweise erbeten.

Gauting – Die Tierrechtsorganisation Peta Deutschland hat eine Belohnung von 1000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die auf die Spur des vermuteten „Katzenhassers“ von Gauting führen. Zudem erhöhe das betroffene Ehepaar die Belohnung um 1000 Euro, teilte Peta am Freitag mit. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder unter (0711) 8 60 59 10 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

Wie berichtet, sind in den vergangenen Wochen mehrere Katzen im Bereich Wiesmahdstraße verschwunden, „Karla“ wurde am Wandererparkplatz Römerstraße tot aufgefunden – und sie starb nicht infolge eines Unfalls oder eines Angriffs durch ein Wildtier. Vor etwa zwei Jahren hatte es in Gauting einen ähnlichen Fall in derselben Gegend gegeben: Innerhalb weniger Wochen verschwanden fünf Katzen, die alle in derselben Straße wie die Halterin der nun vermissten Katzen lebten. Unter den damals verschwundenen Tieren war auch „Karla“; drei der fünf Katzen waren dank Chips in der weiteren Umgebung aufgefunden worden.

Peta fürchtet nicht nur um die Tiere: „Die unbekannte Person, welche mutmaßlich die Katzen entführt und getötet hat, muss so schnell wie möglich gefunden werden, bevor noch weitere Tiere oder Menschen verletzt werden. Wir müssen in diesem Fall von einer höchst gefährlichen Person ausgehen“, erklärte Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta in einer Mitteilung. „Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Suche nach dem Täter oder der Täterin unterstützen und Menschen für Übergriffe auf Tiere sensibilisieren. Wer Tiere quält, schreckt möglicherweise auch nicht vor Gewalttaten an Menschen zurück.“ mm