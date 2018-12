Seelsorge auf Schusters Rappen

Der katholische Pfarrer Dr. Ulrich Babinsky betreut mit Diakon Clemens Thiel zusammen vier Gemeinden - und das ohne Auto. Wie er damit gerade in der Weihnachtszeit zurecht kommt - wir haben ihn getroffen.

Gauting – Nur noch ein Priester kümmert sich um die 6000 Gläubigen in den katholischen Pfarreien St. Benedikt Gauting, St. Alto Leutstetten, St. Michael Buchendorf und St. Benedikt Pentenried. Pfarrer Dr. Ulrich Babinsky (59) nimmt diese Herausforderung an. Der Mensch stehe im Mittelpunkt seiner Seelsorge, betont er.

Für Babinsky ist es das erste Weihnachtsfest in Gauting. Der sehbehinderte Pfarrer besitzt keinen Führerschein. Er legt alle Wege zu Fuß zurück – ohne jegliches Bedauern. „Für mich ist das ein guter Ausgleich“, sagt er. „Wir haben im Pfarramt einen ziemlichen Umbruch“, erläutert der Seelsorger seine zusätzliche Arbeitsbelastung. Die Weihnachts- und Neujahrs-Gottesdienste muss er allein mit Diakon Clemens Thiel bewältigen. In St. Benedikt gibt es keinen zweiten Pfarrer und auch keinen Pfarrvikar. Denn der bisherige Vikar Dr. Franz Grossmann ist nach vier Jahren Seelsorge in Gauting in seine Heimat Nürnberg zurückgekehrt.

Schon länger nicht mehr im Dienst ist Kirchenmusiker Johannes Schachtner, resümiert Babinsky. Auch die Stelle der Pfarramtssekretärin ist derzeit verwaist. Deshalb schreibt der Pfarrer den Gemeindebrief zu Gottesdiensten und Veranstaltungsterminen selber. Damit nicht genug: Auch die Stelle des Kirchenverwalters, der sich um die Finanzen kümmert, wird neu ausgeschrieben.

Für den promovierten Theologen Babinsky, der in einer ökumenisch geprägten Gemeinde im Ruhrgebiet aufgewachsen ist, ist das alles kein Problem: „Wenn ich viel Belastung habe, suche ich mir meinen Ausgleich.“ Für den katholischen Pfarrer sind das die zu Fuß zurückgelegten Strecken zum Beispiel bei Krankenbesuchen. Auch am Freitag vor Heiligabend machte sich der Seelsorger auf den Weg, „weil der Mensch bei mit im Mittelpunkt steht“. Beim Marsch durch Gauting und seinen Ortsteilen hat der Pfarrer auch schöne Erlebnisse. Etwa beim ersten lebendigen Adventskalender, einem Gemeinschaftsprojekt mit seinem evangelischen Amtskollegen Klaus Firnschild-Steuer. „Ich war auf der langen Hubertusstraße unterwegs“, erzählt Babinsky. Kurz vor dem Waldrand, im Garten einer Familie, fand dort eine kleine ökumenische Adventsandacht statt: „Von Weitem hörte ich den Chorgesang ,Macht hoch die Tür, die Tor macht weit‘.“ Schöner als mit diesem Weihnachtslied könne man doch nicht empfangen werden, schwärmt Musikliebhaber Babinsky.

Er habe arbeitsreiche Wochen vor und hinter sich, bekennt Babinsky. Aber er treffe immer wieder auf Menschen, die ihn unterstützten: Die Mitglieder des Katholischen Frauenbunds haben aus Butterbrotpapiertüten wunderschöne Sterne gebastelt, die er Kranken bei seinen Hausbesuchen als Geschenk mitbringt. Und wenn er nach einer Trauerfeier in der Frauenkirche gleich weiter müsse zum Waldfriedhof an der Planegger Straße, „nehmen mich Angehörige oder der Bestatter im Auto mit“, sagt er. „Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein gestresster Seelsorger keine Zeit für die Menschen hat“, sagt Babinsky. Mit „gutem Zeitmanagement“ gehe er daher seine Aufgaben an. „Herausforderungen sind dazu da, dass man sie annimmt. Und wer wissen will, wie’s mir dabei geht, der kommt zu meinen Gottesdiensten.“ CHRISTINE CLESS-WESLE