Grünes Licht vom Gemeinderat: Platz für Rampen und Schanzen gesucht

Die Flächensuche für einen offiziellen Dirt-Park in Gauting beginnt. Der Gemeinderat gab dafür grünes Licht, nachdem ein Waldstück gesperrt worden war.

Gauting – In einem so genannten Dirt-Park beweisen und testen Fahrradfahrer ihre Geschicklichkeit über Stock und Stein. Ausgerechnet während des Lockdowns musste die Gemeinde den von ein paar zehnjährigen Buben provisorisch angelegten, rege genutzten Dirt-Park mit Sprungschanzen im gemeindlichen Rechtler-Wald oberhalb von Grubmühl schließen. Denn das Hang-Gelände liegt mitten im Landschafts- und Naturschutzgebiet (wir berichteten).

Auf Antrag der CSU-Fraktion hat der Gemeinderat mit einer Mehrheit von 17 zu sechs nun die Rathaus-Verwaltung beauftragt, eine geeignete Fläche zu finden. Gemeinsam mit dem Jugendbeirat soll sich die Naturschutzbeauftragte Michaela Thiel eine geeignete kommunale Wiese außerhalb vom geschützten Wald suchen. Eine Fläche, in der Hügel, Rampen, Schanzen oder Holz-Anlaufturm keinen Schaden anrichten. Die Anlage sollte von einem noch zu gründenden Verein betrieben werden, schlug Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger vor.

Statt daheim vor dem Computer sitzen

Dass die Jugendlichen aus dem Wald verscheucht werden mussten, gefiel niemanden, war aber notwendig. Doch gerade in Corona-Zeiten ist es ein Segen, „wenn die Jugendlichen nicht nur zu Hause vor ihrem Computer rumsitzen“, fand zum Beispiel Eva-Maria Klinger (CSU) und erklärte damit auch den Antrag.

Die Zusammenarbeit mit dem Jugendbeirat konnte bei der Suche nach einer Skaterpark-Standort bereits unter Beweis gestellt werden. Ähnliches erhofft sich der Gemeinderat nun auch. Die Gemeinde will aber die Haftungsfrage über einen Verein regeln, schließlich sei Dirt-Biken nicht ungefährlich. Kössinger erinnerte an einen tödlichen Unfall im Dirt-Park nicht allzu weit entfernt in Fürstenfeldbruck. Dort gibt es eine Anlage in einem Waldgebiet, auf der im Frühjahr ein Mountainbiker bei einem Sprung schwer verunglückte – und schließlich seinen Verletzungen erlag. Bei einer Vereinsgründung müssten sich die Initiatoren deshalb von einem Anwalt in Haftungsfragen beraten lassen, betonte die Bürgermeisterin, die selbst Juristin ist. „Wir können nicht für die Verkehrssicherungspflicht sorgen“, sagte sie. Stephan Ebner (CSU) stellte sich als zuständiger Referent zur Verfügung, bei der Vereinsgründung behilflich zu sein.

Verhärtete Fronten

Die Grünen und die Bürgermeisterin sind noch immer spinnefeind, dies wurde in der Debatte um den Dirt-Park deutlich. Die CSU hat in ihrem Antrag zum Dirt-Park Anne Franke (Grüne) als Auslöser angeführt. Die Ratskollegin habe im Juni veranlasst, gegen die Anlage vorzugehen und naturschutzrechtliche Gründe dafür genannt. Franke fühlte sich falsch zitiert, sprach von Mobbing und verlangte, dies zu korrigieren. Sie habe lediglich darum gebeten, „einen Kompromiss zwischen den Interessen Jugendlicher und dem Naturschutz nach dem Vorbild der Stadt München an den Isarauen zu finden“. Da Ebner und Kössinger dies nicht als Gegenstand der Abstimmung sahen, verweigerten sie Frankes Wunsch, woraufhin Franke mit Vertretern von Grünen, Piratenpartei, SPD und FDP die Sitzung verließ.

Das sei nach der Gemeindeordnung „nicht zulässig“, empörte sich Kössinger. Franke habe sich „missverstanden gefühlt“, lenkte Jens Rindermann (Grüne), der im Saal geblieben war. Stephanie Pahl (Miteinander Füreinander 82131), im Hauptberuf Erzieherin, holte die Abgängigen „von ihren Spielchen“ schließlich zurück. Und Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek schlug vor, dass Gemeinderat und Bürgermeisterin in einer „ruhigen Stunde“ über das menschliche Miteinander reden sollten.

Christine Cless-Wesle