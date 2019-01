Zwei Diebstähle: Zeugen gesucht

Bei den Ermittlungen in zwei Fällen von Diebstahl bittet die Gautinger Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Gauting - Zwischen Samstag, 29. Dezember, 19 Uhr, und Sonntag, 30. Dezember, 7 Uhr, ist das Werbeschild eines Eiscafés an der Gautinger Bahnhofstraße entwendet worden. Das 2,10 Meter hohe Schild ist zehn Kilogramm schwer, besteht aus Kunststoff und hat die Form einer Eistüte. Es steckte in einem Betonsockel und war nicht extra gesichert. Der Wert liegt bei 800 Euro.

Aus einer Sammeltiefgarage an der Grubmühlerfeldstraße in Gauting haben Unbekannte vier Sommerreifen auf anthrazitfarbenen Leichtmetallfelgen der Marke Canyon entwendet. Der Wert der Beute beträgt 1200 Euro. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 27. Dezember, 18 Uhr, und Samstag, 29. Dezember, 0.30 Uhr. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Gauting an Telefon (089) 8 93 13 30.