Polizei rätselt über offene Wohnhaustür

Die Haustür stand offen, ein Einbruch war es aber nicht: Die Gautinger Polizei steht vor einem Rätsel.

Königswiesen - Was ist da nur passiert? Polizeibeamte aus Gauting fanden am Samstag die eigentlich versperrte Haustür eines Einfamilienhauses im Ortsteil Königswiesen offen vor. „Die Polizei überprüfte daraufhin das Haus, dessen Eigentümer sich im Urlaub befanden“, teilte die Inspektion am Sonntag mit.

Hinweise auf einen Einbruch gibt es nicht, wohl aber, dass in das Haus der Blitz eingeschlagen hatte bei den Gewittern der vergangenen Tage. Das erklärt nicht alles: „Die offene Haustüre bleibt indessen ein Rätsel“, heißt es im Polizeibericht.

