Streifenwagen der Polizei mit Schmähung besprüht

Zeugen sucht die Polizei Gauting: Einer ihrer Streifenwagen ist mit Farbe besprüht worden.

Gauting - Mit Lackspray hat ein unbekannter Täter einen Streifenwagen der Polizeiinspektion Gauting beschmiert. Auf die Seitenscheibe der Fahrertür sind in gelber Schrift die Buchstaben „ACAB“ gesprüht worden. Das ist die Abkürzung für „All cops are bastards“ („Alle Polizisten sind Bastarde“), eine Schmähung, die in der jugendlichen Subkultur gebräuchlich ist. Die Tat ist am Samstag zwischen 0 und 0.45 Uhr passiert. Das Fahrzeug stand direkt vor der Polizeiinspektion an der Münchener Straße in Gauting. Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter Telefon (089) 8 93 13 30 bei der Polizei zu melden.