Programm für „Kleines Sommerfestival“ steht

Klassik spielt beim „Kleinen Sommerfestival“ in Gauting immer eine große Rolle, aber auch junge Musiker (bei einem Konzert 2021). © Andrea Jaksch

Musik und Kunst gibt es heuer vom 18. Mai bis 15. Juli in der Gautinger Schlosspark-Remise - das Programm des „Kleine Sommerfestivals“ steht.

Gauting – In der Gautinger Schlosspark-Remise mit ihrer hervorragenden Akustik geht vom 18. Mai bis zum 15. Juli das bereits 15. „Kleine Sommerfestival“ über die Bühne. Auf dem Programm stehen 22 Veranstaltungen von Jazz und Klassik über eine Ausstellung bis hin zu einer Filmnacht. „In eine wunderbare Kunstwelt, die unsere Seele tanzen lässt“ will laut Ankündigung der künstlerische Leiter und Gautinger Bariton Florian Prey vom Remisenverein in der Idylle des Schlossparks entführen.

Mit der Matinee „Es grünt so Green“ der Neurieder Big Band geht es an Christi Himmelfahrt, also am Donnerstag, 18. Mai, um 11 Uhr los. „Mozart und Schubert“ mit dem „Voyager Streichquartett“ stehen am Samstag, 21. Mai, ab 11 Uhr auf dem Programm. Die freischaffende Künstlerin Verena Friedrich aus Gauting lädt für Donnerstag, 25. Mai, ab 19 Uhr zur Vernissage ihrer Ausstellung, in der sie Bilder, Objekte und Installationen zeigt. Am selben Abend konzertiert der Pianistenclub München mit Sylvia Dankesreiter bei der Chopin-Nacht in der Remise. „Senza Parole“ (ohne Worte) ist das Motto bei der Matinee am Sonntag, 4. Juni. Ab 11 Uhr geben Lauriane Follonier am Klavier und Simon Schachtner, Violoncello, Werke von Ferrucio Busoni, Johann Sebastian Bach und des Gautinger Komponisten Johannes X. Schachtner zum Besten. „Das Wandern ist des Müllers Lust“ heißt es am Sonntag, 11. Juni, ab 11 Uhr, wenn Bariton Florian Prey mit Wolfgang Leibnitz am Flügel den Liederzyklus „Die Schöne Müllerin“ von Franz Schubert präsentiert.

Kindersinfoniker und ein Nachtintermezzo

„Dancing Pina“ steht bei der Filmnacht (16. Juni) auf dem Programm. Weitere Events sind „eine musikalische Reise in den Sommer“ mit hochkarätigem Solistenemsemble (17. Juni) oder Jazz-Chor-Konzert (18. Juni). Pianistin Viera Fischer präsentiert Nachwuchs-Talente ihrer Gautinger Klavierklasse am 23. Juni. Weitere Höhepunkte des „Kleinen Sommerfestivals“ sind unter anderem Klavierquintette der Romantik (25. Juni), „El Sur - Musik aus dem Süden“ oder die Filmnacht „Der Gesang der Flusskrebse.“

Musik der spanischen und englischen Renaissance ist am 1. Juli zu hören, die junge Pianistin Anna Karasconyi konzertiert am 2. Juli. Ebenfalls im Juli gibt es eine musikalische Lesung mit Schauspielerin Ursula Erber und dem bekannten Würmtaler Youkali-Ensemble (7. Juli) sowie das Konzert der von Geigerin Julia Fischer und dem Dirigenten und Komponisten Johannes X. Schachtner gegründeten Kindersinfoniker (9. Juli). Nach dem musikalischen Nachtintermezzo „Privatissimoll“ von Schachtner mit Florian Prey (13. Juli) endet das Sommerfestival am Samstag, 15. Juli, 19.30 Uhr, fulminant mit dem großen Abschiedskonzert des Odeon Jugendsinfonieorchester München.

Unter kleines-sommerfestival.de ist das Programm zu finden. Gedruckte Exemplare und Tickets gibt es in der Buchhandlung Kirchheim. (cc)