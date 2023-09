Provisorisches Verkehrsschild für Gauting

Ungewohnter Anblick: Am südlichen Ortseingang von Gauting empfängt ein provisorisches Ortsschild die Autofahrer. Das Original ist – wieder einmal – gestohlen worden. © Andrea jaksch

Wieder einmal ist ein Gautinger Ortsschild verschwunden. Deswegen steht eines mit einem Aufdruck statt einer Aufschrift an der Starnberger Straße.

Gauting – So mancher Autofahrer dürfte sich gewundert haben: Seit einigen Wochen markiert ein provisorisches Schild den südlichen Ortseingang von Gauting. Wer aus Richtung Starnberg kommt, wird von dem aufgeklebten Schriftzug „Gauting“ empfangen.

Die Erklärung ist relativ einfach: Das Original ist entwendet worden. „Das Schild ist vor drei bis vier Wochen inklusive Rohrrahmen gestohlen worden“, erklärt Michael Meister, Sprecher des Staatlichen Bauamts Weilheim. Die Behörde ist zuständig, weil es sich um eine Staatsstraße handelt, nämlich die 2063.

Nun ist es nicht so, dass Weilheim beliebig viele Ortsschilder auf Lager hätte und den Verlust einfach ersetzen könnte. Gestohlene Schildermüssen einzeln und separat nachbestellt werden. „Als Ersatzlösung wird eine gelbe Blanko-Ortstafel eingesetzt, die die gleiche Form und die gleiche gelbe Farbe wie das Original hat“, so Meister. Die Lieferzeit für das neue Schild liegt bei etwa vier Wochen. „So bald es da ist, wird es umgehend montiert“, so Meister.

Seit dem Frühjahr 2023 hat die Behörde im Raum Gauting „auffällig viele“ Schilderdiebstähle festgestellt. Viele werden sich auch noch an 2021 erinnern, als in einer Augustnacht fünf von acht Ortsschildern verschwanden. Die Polizei ermittelte, doch der oder die Täter wurden nie gefasst. Damals wie heute gilt: Auch ab einem vorläufigen Schild gilt Tempo 50. (vu)