Raub und spektakuläre Flucht in Gauting: Gericht verurteilt 23-Jährigen

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Ein 23-Jähriger, der in München wohnt, musste sich am Amtsgericht Starnberg verantworten. © Andrea Jaksch

Ein 23-Jähriger wurde wegen eines Raubs zu einem Jahr und zehn Monate Haft auf Bewährung verurteilt. er hatte in Gauting eine Kassiererin verletzt und auf der Flucht einen Verfolger geschlagen.

Gauting – In einer Schöffensitzung am Starnberger Amtsgericht ist ein heute 23 Jahre alter, derzeit in München lebender Verkäufer wegen Raubes und Körperverletzung in zwei Fällen zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Die Strafe setzte das Gericht auf drei Jahre zur Bewährung aus. Zudem hat der gebürtige Pole 1200 Euro in Raten als Entschädigung an die bei dem Überfall leicht verletzte Kassiererin zu zahlen. Die 43-jährige Mitarbeiterin des damaligen Supermarktes am Gautinger Hauptplatz belastet der Vorfall bis heute erheblich. Wegen einer drohenden Panikattacke musste sie ihre Vernehmung vor Gericht unterbrechen. Weitere 2200 Euro muss der Verurteilte an den Verein Frauen helfen Frauen überweisen.

Laut Anklageschrift hat der Mann am 9. November 2021 am frühen Abend in dem Markt einen Schokoriegel aus dem Regal genommen und an der Kasse aufs Band gelegt. Als er an der Reihe war, öffnete sich automatisch die Geldlade. Der in schwarzem Sportdress gekleidete und mit einer Sonnenbrille ausgestattete Mann schubste die Frau zur Seite, als er in die Kasse griff und etwas mehr als 2600 Euro erbeutete. Die 43-Jährige stürzte und erlitt Prellungen.

Der Angreifer rannte aus dem Geschäft in Richtung angrenzendes Wohngebiet. Ein zufällig vorbeikommender Autofahrer verfolgte ihn, alarmierte die Polizei und stellte nach wenigen hundert Metern seinen Wagen ab, um den Täter zu Fuß zu stellen. Als er ihn eingeholt hatte, kam es zu einer Rangelei, bei der der Verfolger sich zwei Faustschläge ins Gesicht einfing. Gemeinsam mit zwei Passanten gelang es dem 22-Jährigen, den Täter bis zum Eintreffen der Polizeistreife festzuhalten.

Angeklagter vor Gericht eingeschüchtert und sichtlich nervös

Vor Gericht ließ der sichtlich nervöse und eingeschüchterte Angeklagte durch seinen Verteidiger die Tat in vollem Umfang einräumen. Auf die Frage des Vorsitzenden Richters Franz von Hunoltstein nach dem Motiv erklärte der Angeklagte, seit Jahren mit psychischen Problemen zu kämpfen. Um mit seinen Depressionen fertig zu werden, suche er das Risiko und unternehme gefährliche Aktionen. Sein Ziel sei es, erwischt zu werden und „im Knast zu landen, damit ich nicht mehr verantwortlich für mich bin“. Am Tag des Überfalls hatte er bereits in einem Elektro-Großmarkt ein Videospiel geklaut und war dabei von einem Mitarbeiter ertappt worden. Die Filialleitung habe aber nicht die Polizei gerufen, sondern ihn nach einer Zahlung von 100 Euro Strafgeld laufen lassen.

Wenige Tage vor dem Raub hatte der Angeklagte die psychiatrische Klinik in Gauting nach viermonatigem Aufenthalt verlassen und wurde Mitglied einer therapeutischen Wohngruppe in München. Die neue Umgebung sei für ihn zunächst stressig gewesen, er habe sich einsam gefühlt. So habe er den Plan gefasst, in dem Supermarkt die Kasse zu plündern. Für den Überfall benötigte er zwei Anläufe. Beim ersten Besuch habe ihn der Mut verlassen, als er einen Schokoriegel vor der Kassiererin ablegte, diesen dann auch bezahlte und verschwand. Etwa eine Stunde später suchte er den Markt erneut auf. Dieses Mal griff er zu, als die Klappe der Geldlade aufgesprungen war. Bei der Kassiererin und seinem Verfolger, die als Zeugen geladen waren, entschuldigte sich der Angeklagte im Gerichtssaal in aller Form.

Der Vorsitzende Richter sprach in seiner Urteilsbegründung von einer „ganz, ganz heftigen Tat“. Das Motiv des Angeklagten sei rational nicht nachvollziehbar.

