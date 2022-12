Eng oder nicht eng: Diskussion um Raumnot in Gautinger Realschule

Von: Volker Ufertinger

Bunte Schulgemeinschaft: In die Gautinger Realschule gehen Schüler aus dem ganzen Würmtal. © rutt / Archiv

Realschule Gauting: Die SPD will eine Raumnot lindern, die es angeblich nicht gibt. Der Gemeinderat hat darüber kürzlich diskutiert.

Gauting – Die SPD ist in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit dem Antrag gescheitert, die – wirkliche oder angebliche – Raumnot in der Realschule an der Birkenstraße mit Containern zu beseitigen. Keine andere Fraktion schloss sich dem Antrag an, im Gegenteil. Es fielt das Wort „Schaufensterantrag“, und auf Antrag von Franz Jaquet (CSU) wurde die Rednerliste sogar geschlossen, weil niemand mehr Interesse daran hatte, darüber zu diskutieren.

Wie Gemeinderat Eberhard Brucker (SPD) ausführte, „platzt die Realschule aus allen Nähten“. Sei sei einst für 28 Klassen und 850 Schüler gebaut worden. „Inzwischen besuchen 1000 Schüler in 35 Klassen die Schule.“ Die Situation sei so, dass bereits vier Ausweichräume – ein Biologiesaal, ein Zeichensaal und die Bibliothek – als Klassenzimmer genutzt werden müssen. Es würde nicht mehr lange dauern, bis Schüler abgewiesen werden müssen.

Deshalb solle Gauting „ein Zeichen setzen“. Dies hätte umso mehr Gewicht, als 400 Schüler aus Gauting. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger als Vorsitzende des zuständigen „Zweckverband Staatliche Würmtal-Realschule“ solle sich dafür einsetzen, dass mit der Anmietung von Containern die Raumnot gelindert wird. Container seien verfügbar, die 10 000 Euro Miete pro Jahr „ein unbedeutender Betrag“.

Brucker schlug der Zorn des Gremiums entgegen. Bildungsreferentin Britta Hundesrügge (FDP) sagte: „Der Antrag kommt ja wohl aus der kalten Hose.“ Von einer Raumnot könnte „mitnichten“ die Rede sein, der Antrag zeige ein völlig verzerrtes Bild. Im Gegenteil, die Realschule sei ein „Leuchtturmprojekt“.

Auch Maximilian Platzer (CSU) war verärgert. „Die Zahlen stimmten hinten und vorne nicht“, sagte er. Diesen „Schaufensterantrag“ hätte sich die SPD besser gespart. Dr. Jürgen Sklarek (Miteinander – Füreinander) versicherte: „Die Schüler empfinden es nicht so.“ Und überhaupt sei die Lösung, wenn es sie überhaupt brauche, nicht so günstig wie dargestellt, denn: „Container müssen schließlich gewartet werden.“ Widerworte kamen auch von Axel Höpner (MfG/Piraten), dessen Tochter die Schule besucht: „Wenn so ein Antrag von außen kommt, irritiert das doch.“

Auch die Bürgermeisterin zeigte sich verwundert. „Im Zweckverband war nie von Containern die Rede“, sagte sie. Dieser besteht aus den Landkreisen Starnberg und München sowie den Gemeinde Gauting, Krailling, Pöcking, Gräfelfing, Planegg, Neurieder sowie der Stadt Starnberg, den Vorstand bilden die Vorsitzende Brigitte Kössinger und die Landräte Dr. Stefan Frey (Starnberg) und Christoph Göbel (München). Gleiches gilt für einen Neubau, von dem Brucker geredet hatte. „Ich kann das beim besten Willen nicht nachvollziehen.“ vu