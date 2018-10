Rückläufige Besucherzahlenund fettes Defizit

Im Gautinger Sommerbad war 2018 weniger los als im Vorjahr. Dementsprechend fielen auch die Einnahmen geringer aus. Ursachen und Folgen dieser Pleite erläuterte der technische Leiter Christian Rudorfer.

Gauting – Nach Schließgerüchten ums Gautinger Sommerbad verfolgte auch ein Frühschwimmer-Ehepaar im Gemeinderat den Saisonbericht des technischen Leiters Christian Ruhdorfer mit gespitzten Ohren. Die Besucherzahlen sind demnach trotz eines heißen Sommers von 70 255 im Vorjahr auf heuer nur noch 69 337 gesunken. Von 301 555 Euro im Jahr 2016 sanken die Einnahmen deshalb auf aktuell nur noch 272 470 Euro. Ruhdorfer nannte als eine Ursache einen defekten Kassenautomaten. Das hätte zumindest 4000 bis 5000 Euro ausgemacht, da der Eintritt in der Zeit frei war. Dass die Besucherzahl sank, sei auch damit zu erklären, dass viele lieber an die umliegenden Seen fuhren. Heuer wurden zwar an 23 Tagen mehr als 1000 Besucher gezählt, doch die früher schon erreichte Rekordmarke von 2000 Gästen wurde nie geknackt. Um das Defizit auszugleichen, müsste jeder Badegast 3,80 Euro für sein Ticket drauflegen, rechnete Ruhdorfer vor.

Restaurierungsarbeiten sind notwendig

Die bereits oxidierten Elektro-Schaltschränke müssten erneuert werden, erklärte Ruhdorfer außerdem. Es sei ein Wunder, dass dieses „Lehrstück für den Elektriker“ noch funktioniere. Um höhere Temperaturen zu erreichen, sei auch ein neuer Wärmetauscher im Heißsprudelbecken fällig. Fliesen am Beckenkopf mussten bereits komplett erneuert werden.

Hans Wilhelm Knape (SPD/ Parteifrei) wunderte sich über die rückläufigen Einnahmen. Ruhdorfer meinte, dies liege daran, dass die Zahl der Saisonkarten steige. Und der externen Firma „Aquapersonal“ musste 272 000 Euro gezahlt werden. Auch Wolfgang Meiler (BiG) wunderte sich – aber über rückläufige Besucherzahlen. Er ist Anwohner und beobachtete ständig Autofahrer, die auf der Suche nach einem Parkplatz durchs Bad-Viertel kurvten. Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger nannte den Grund: Für den erweiterten Parkplatz auf dem angrenzenden Gemeindegrund wird bis zu einer Freigabe eine Lärmschutzwand verlangt. Und der Bau eines Parkdecks koste 8 Millionen Euro, ergänzte Christian Ruhdorfer. Heinrich Moser (Grüne) machte schließlich einen Vorschlag: Damit künftig mehr Besucher vom Auto aufs Rad umsteigen, solle die Gemeinde doch abschließbare Spinde anbieten. Dort könnten Badegäste während der Saison ihre gesamte Ausrüstung wie Bälle oder Sonnenschirme unterbringen – und müssten nicht jedes Mal mit dem Auto anreisen.