Sanierungen in Gauting: Brücken-Kur über der Würm

Die Sanierung des Ledererstegs läuft, die Brücke an der Reismühle ist in vier Wochen an der Reihe. Den Würm-Überquerungen in Gauting geht‘s an den Kragen.

Gauting – In Corona-Zeiten schätzen Gautinger Familien, Spaziergänger oder Ausflügler die Natur vor ihrer Haustür besonders, auch wegen der Bewegung an der frischen Luft bei geringer Ansteckungsgefahr. Entsprechend stark frequentiert sind die Holzstege über die Würm im ganzen Gemeindegebiet. Doch die sind nicht im besten Zustand. Seit Dienstag ist der Lederersteg beim Mühlradl gesperrt. Grund sind umfangreiche Sanierungsarbeiten an der Holzkonstruktion, erklärt Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt. Und es ist nicht die einzige Sperrung.

Da es im Hauptort nur eine einzige, von Autos, Bussen oder Lkw regelmäßig zugestaute Brücke am Hauptplatz gibt, nutzen Schüler, Radler und Fußgänger die Holz-Stege über den Fluss. Die Gemeinde lässt in der so genannten Brückenschau die Standfestigkeit ihre Holzstege turnusgemäß kontrollieren – und bei Bedarf sanieren. Das kostet: Für gut 103 000 Euro musste 2017 laut Gemeindehaushalt der Schlossparksteg Nord generalsaniert werden. Allein für Erneuerung sind im Gautinger Etat jährlich 100 000 Euro eingeplant. 2018 wurde so die baufällige Rad- und Fußgängerbrücke in Stockdorf mit großem Aufwand generalsaniert und verbreitert. Der Schulersteg neben dem kleinen Rastplatz ist nicht nur Teil der beliebten, stark frequentierten Radlerstrecke, sondern auch der direkte Schulweg der Kinder, die im Osten von Gautings größten Ortsteil wohnen.

+ Die Brücke an der Reismühle benötigt dringend einen neuen Belag. © Andrea Jaksch

Bei der Schlosspark-Brücke Nord, der Direkt-Verbindung zwischen Münchener Straße und Schlosspark, waren heuer lediglich Reparaturarbeiten am maroden Holzgeländer fällig, berichtet Riebold. Die Maßnahme sei bereits erledigt. Vollkommen gesperrt ist seit Dienstag der weiter südlich gelegene Lederersteg neben dem sich drehenden Industriedenkmal Mühlradl. Dieses Wahrzeichen Gautings wurde teils mit Bürgerspenden 2018 mit großem Aufwand restauriert.

Nun wird der Lederersteg neben dem Wasserrad generalsaniert. Nur die Unterkonstruktion werde stehen bleiben, so die Rathaussprecherin. Sämtliche Holzteile wie Geländer, Seitenbalken und der gesamte Brückenaufbau müssen erneuert werden. Im Zuge der Maßnahme werde der Lederersteg auch verbreitert. Der Anschluss der Brücke an die Ledererstraße werde zudem angeglichen. Voraussichtlich Ende Juni ist der gesperrte Lederersteg wieder offen. Die vierwöchige Umleitung für Fußgänger und Radler „erfolgt über die benachbarten Schlossparkbrücken Nord und Süd an der Ledererstraße“, heißt es auf der Gemeinde- Homepage.

Voraussichtlich in vier Wochen ist die nächste Würmquerung an der Reihe – dann wird der Belag der von Ausflüglern stark frequentierten Holzbrücke an der Reismühle saniert, kündigt Rieboldt an. Weil Froststellen nur provisorisch geflickt sind, drohten Pferde dort mit ihren Hufen einzubrechen. Deshalb ist die Brücke für Reiter, aber auch „fürs Führen von Pferden“ momentan gesperrt.

Christine Cless-Wesle

