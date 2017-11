Schaltkasten legt Baustelle lahm

Zwei Meter haben die Baustelle beim Baderhof am Gautinger Hauptplatz und auf der Grubmühlerfeldstraße ins Stocken gebracht. Ein Schaltkasten der Telekom steht im Weg.

Gauting – „Eine Bauverzögerung von mindestens acht Wochen“, hat die Deutsche Telekom der Baderhof GmbH an der Großbaustelle zwischen Hauptplatz und der gesperrten Grubmühlerfeldstraße beschert, sagt Geschäftsführer Udo Köhler. Die Telekom versetze den im Wege stehenden Schaltschrank an der umgestalteten Tiefgaragen-Zufahrt bei der Schlossstraße erst bis zum 24. November. Danach dauert es laut Tiefbau-Ingenieurin Beatrice Bruns weitere 14 Tage, bis die Grubmühlerfeldstraße geteert und wieder befahrbar ist, so Rathaussprecherin Charlotte Rieboldt.

Erst als er der Telekom mit rechtlichen Schritten gedroht habe, so Udo Köhler, sei das frühere staatliche Unternehmen in die Gänge gekommen. „Wir hoffen, Mitte Dezember wird alles fertig“, sagt Rathaussprecherin Rieboldt. Die Gautinger sind inzwischen entnervt vom Stau auf der Bahnhofstraße wegen der Ampel bei der Zufahrt zur Umleitungsstrecke über die Hangstraße.

Der Buchendorfer Dr. Jürgen Kammüller hatte sich bereits bei der Bürgerversammlung beschwert. Weil die einzelnen Spartenträger wie Würmtalzweckverband schon seit dem Frühjahr Parkplätze auf dem Rottenfußer Platz mit Baumaterial blockieren und wegen des Dauerstaus auf der Bahnhofstraße, „fahren wir gleich zum Einkaufen nach Neuried“, sagt der Buchendorfer. Die bis 22. Dezember verlängerte Sperrung gehe zu Lasten des Gautinger Einzelhandels.

Straßenbau ab nächstem Montag

„Wir sind darüber nicht glücklich“, sagte Gautings Wirtschaftsförderer Dr. Fabian Kühnel-Widmann am Rande der Sitzung des Würmtaler Unternehmer-Forums. Der Kasten der Telekom müsste nur um zwei Meter verschoben werden, beruft sich die Rathaussprecherin auf Tiefbau-Ingenieurin Bruns. Aber das dauert noch bis zum 24. November, habe die Telekom mitgeteilt. Das Straßenbauunternehmen stehe bereits auf Abruf und wolle ab Montag, 27. November, loslegen. Spiele das Wetter mit, wäre die Grubmühlerfeldstraße Mitte Dezember wieder befahrbar, so Rieboldt.

Laut Udo Köhler hätten sich alle Spartenträger an den Baustellen-Zeitplan gehalten – bis auf die Telekom. Weil die Glasfaseranschlüsse fehlten, gebe es weder Signal für die Aufzüge noch für den Brandmelder im Baderhof. „Wir können im Gebäude keine Abnahme machen.“ Allein für die Umleitungsschilder und die Ampelanlage habe die GmbH mit 100 000 Euro in Vorleistung gehen müssen.

V on Christine Cless-Wesle