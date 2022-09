Schließt der Gautinger Edeka-Express?

Teilen

Der Edeka-Express in den Würmtal-Arkaden am unteren Gautinger Hauptplatz ist vor allem für Laufkundschaft gut erreichbar. © Andrea Jaksch

Der Edeka-Express am Gautinger Hauptplatz steht offenbar vor der Schließung. Gerüchten zufolge soll am 3. Dezember Schluss sein. Offiziell teilt der Lebensmittelriese nur mit, dass der Standort „innerhalb unserer Überlegungen eine Rolle spielt“.

Gauting – Was Gautings Vizebürgermeister Dr. Jürgen Sklarek bereits im Vorfeld des heuer offiziell neu eröffneten „Karls“ mit Edeka-Vollsortimenter am oberen Bahnhofplatz befürchtet hatte, scheint jetzt einzutreten. Der kleine Edeka-Express in den Würmtal-Arkaden am unteren Gautinger Hauptplatz wird offenbar schließen. Im Umfeld des Marktes ist zu hören, dass am 3. Dezember Schluss sein soll. Offiziell hält sich Edeka Südbayern auf Anfrage des Starnberger Merkur zu dem Termin noch bedeckt. „Bei Veränderungen, wie beispielsweise Umbau, Verlagerung oder auch Schließung, informieren wir unsere Kunden rechtzeitig“, hieß es gestern. „Die Edeka Südbayern überprüft ihr gesamtes Verkaufsstellennetz regelmäßig auf Optimierungspotenzial“, erklärte eine Unternehmenssprecherin.

„Aufgrund unterschiedlicher Veränderungen ist unser Verkaufsstellennetz nicht statisch. Märkte werden modernisiert, verlagert, geschlossen, und immer wieder werden neue Märkte eröffnet“, hieß es weiter. Vor diesem Hintergrund „können wir Ihnen mitteilen, dass auch Gauting innerhalb unserer Überlegungen eine Rolle spielt“. In den Sozialen Medien macht die vermutliche Schließung des Edeka-Express bereits die Runde. Auch in beiden Filialen des Lebensmittelriesen wird das Thema besprochen. Seit August gibt es an der Fleisch- und Wursttheke, wo einst Semmeln mit frisch gebackenem Leberkäse verkauft wurden, zum Beispiel nur noch verpackte Selbstbedienungsware. „Sehr schade“ fände Jutta Gergov eine Schließung.

Die etwa 40 betagten Bewohner des Betreuten Wohnens des BRK am Angerweg, die teils mit Rollatoren unterwegs sind, aber nicht mehr Auto fahren, gingen bisher die 900 Meter zu Fuß zum Edeka-Express am Hauptplatz, erzählt die „Kümmerin“ der Einrichtung. Manche versuchten, den Einkauf dort mit dem Fahrrad zu erledigen. Größere Märkte wie den am Bahnhofplatz scheuten ihre Bewohnerinnen jedoch, sagt Gergov. Zum einen müssten die Senioren mit ihrem Rollator den Bahnhofsberg erklimmen. Zum anderen seien älteren Kunden mit dem Einkauf in einem großen Vollsortimenter mit langen Wegen überfordert.

Als Alternative für ihre Senioren, aber auch für Gehbehinderte in der näheren Umgebung komme dann nur noch der weiter entfernt liegende, ebenerdig erreichbare Lidl-Discounter an der Starnberger Straße in Frage, sagt Gergov. Um dorthin zu gelangen, müssten die Bewohner allerdings in den Gautinger Bürgerbus einsteigen, hätten dann aber am Haltepunkt Rathaus eine etwa halbstündige Wartezeit, bis der nächste Bürgerbus Richtung Lidl weiterfahre, erläutert sie weitere Beschwernisse.

Christine Cless-Wesle