Schlüsselübergabe im Waldorfkindergarten

Feierliche Übergabe (v.l.): Ines Graf, Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, Balbina Geithner, Christine Ait, Matthias Kruppa, Jürgen Johannes, Alexandra Heckl sowie Vinzent, Henri, Gioia, Melea und Anton. © m. Schönwälder

Im Neubau des Gautinger Waldorfkindergarten wurde am Mittwoch die offizielle Schlüsselübergabe gefeiert. Bei aller Freude hat auch diese Einrichtung ein Problem: Personalmangel.

Gauting – Gut zwei Millionen Euro hat der neue Waldorfkindergarten in der Tassilostraße 17 in Gauting gekostet. Am Mittwoch überreichte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger symbolisch den Schlüssel an Leiterin Balbina Geithner und Ines Graf vom Vorstand. Dabei waren auch Architekt Matthias Kruppa, Hochbauamtsleiterin Christine Ait sowie die Mädchen und Buben der Kindergartengruppe. „Wir sind im Kostenrahmen und Bauzeitenplan“, freute sich die Hochbauamtsleiterin. „In fünf bis sechs Wochen haben wir auch den Garten fertig“, versicherte Architekt Kruppa. Denn noch lagert im rückwärtigen Teil des circa 1400 Quadratmeter großen Geländes am Westrand der Villenkolonie der sortierte Bauschutt des abgetragenen Bungalows: Im alten Einfamilienhaus aus den 1950er-Jahren waren die Mädchen und Buben des Waldorfkindergartens bisher untergebracht. Doch seit diesem Jahr ist der moderne zweigeschossige Holzneubau mit circa 342 Quadratmetern Nutzfläche bezugsfertig. Das Holzständerhaus mit extrem hohem Dämmwert werde mittels einer Luft-/Luftwärmepumpe autark mit erneuerbarer Energie versorgt, erläuterte Bauleiter Jürgen Johannes. Clou sei die Fußbodenheizung, die im Hochsommer um bis zu fünf Grad runter kühlen könne. Trotz der Lieferengpässe und wöchentlich steigender Materialpreise alles ohne Mehrkosten.

Geschützt hinterm Bauzaun spielen bereits die Mädchen und Buben draußen mit Kieselsteinen. Im Holzgebäude ist das Farbkonzept von Rudolf Steiner, dem Gründer der anthroposophischen Weltanschauung und Waldorfpädagogik verwirklicht. Der lichte Gruppenraum im Erdgeschoss ist in Steiners „Pfirsich-Blüh“-Farbe getüncht. Malea, Henri, (beide 4), Anton (6), Gioia (3) und Vinzent (6) spielen in der gemütlichen Ecke unterm pfirsichfarbenen Baldachin-Tuch. 25 Kinder aus 20 Familien werden im Neubau bereits betreut, sagte die Gautinger Waldorfkindergartenleiterin Balbina Geithner. Doch wegen des großen Personal-Engpasses in der gesamten Region habe sie bereits acht Familien, deren Kleinkinder in die Krippe aufgenommen werden sollten, aktuell absagen müssen. Covid habe das Problem mit fehlenden Erzieherinnen noch verstärkt. „Hoffen wir, dass auch im ersten Stock Leben einzieht und die Krippengruppe für zwölf Kinder bald eröffnet“, sagt daher Bürgermeisterin Brigitte Kössinger.

Christine Cless-Wesle