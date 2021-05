Schnelltest zu Hause? Gemeinde warnt vor Gaunern

Betrüger mit neuer Masche

Unbekannte Betrüger sind derzeit mit einer neuen Masche unterwegs: Sie geben sich als Gemeindemitarbeiter aus und bieten Corona-Schnelltests an. Das Gautinger Rathaus warnt.

Gauting - Die Pandemie musste schon mehrfach herhalten, um Betrügern eine neue Masche zu ermöglichen - und nun sind es Schnelltests. Die Gemeinde Gauting teilte gestern mit: „Die Gemeinde Gauting warnt aktuell vor einer Betrugsmasche mit Corona-Schnelltests. Die Masche: Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter der Gemeinde aus und bieten gegen eine Gebühr die Durchführung von Schnelltests zu Hause an. Ein Mitarbeiter der Gemeinde wird niemals bei Bürgerinnen und Bürgern anrufen und diesen oder ähnliche Services anbieten. Bürgerinnen und Bürger sollten sich nicht darauf einlassen, kostenpflichtige Tests auf Covid-19 an der Haustür oder nach telefonischer Aufforderung durchzuführen. Die Corona-Schnelltests in den Testzentren oder mobilen Teststationen in der Gemeinde stehen kostenlos zur Verfügung.“

Wo man kostenlose Schnelltest vornehmen lassen kann, steht auf www.gauting.de oder www.lk-starnberg.de/corona (für den ganzen Landkreis).