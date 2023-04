Schon wieder erfolgreich: Unterbrunner Burschen stehlen ihren 69. Maibaum

Von: Laura Forster

Großer Jubel bei den Unterbrunner Burschen, nachdem sie es am Ostermontag geschafft haben, den Baum des Maibaumvereins Sendling-Westpark zu stehlen. © privat

Die Burschenschaft Unterbrunn hat es geschafft: Am helllichten Tag haben rund 40 Aktive und Altburschen am Ostermontag den Baum des Maibaumvereins Sendling-Westpark gestohlen. Der 69. Coup des Vereins – und die Saison ist noch nicht vorbei.

Unterbrunn – Mit Applaus wurden die Unterbrunner Burschen mit ihrer Beute am Vormittag des Ostermontags an der Ortsgrenze empfangen. Der erste Maibaumdiebstahl ist ihnen in diesem Jahr gelungen – und zwar beim Maibaumverein Sendling-Westpark. Bereits 2018 hatte die Burschenschaft Unterbrunn einen Baum des Münchner Vereins geklaut.

Seit rund zwei Wochen sind die Männer jede Nacht unterwegs. In verschiedenen Kleingruppen fahren sie durch die Gegend und schauen, wie gut die Bäume bewacht sind. Da die Unterbrunner heuer keinen eigenen Maibaum aufstellen, können sie sich voll und ganz der alten Diebstahl-Tradition widmen, die bei Erflog mit einer ordentlichen Ablöse belohnt wird. „Viele haben ihren Baum noch nicht aus dem Wald geholt“, weiß Ludwig Göschl, zweiter Oberbursch. Am Ostermontag sollte es dann jedoch soweit sein, und das Glück stand auf der Seite der Burschen.

Gegen 8.45 Uhr entdeckte eine Gruppe der Unterbrunner den unbewachten Stamm des Maibaumvereins Sendling-Westpark. „Wir sind da zufällig drauf gestoßen“, sagt Göschl und grinst. „Niemand war vor Ort.“ Dann musste es schnell gehen. „Wir haben die Aufwecker angerufen. Jeder davon hat eine Liste an Leuten, die er anrufen muss und zum Ort schickt – da sind Aktive und Altburschen dabei.“ 40 Unterbrunner halfen bei der Aktion mit.

Oberbursch zum Maibaumfund: „Wir haben den rausgezaubert“

Wie die Männer den Baum aus seinem Versteck geholt haben, will Göschl nicht verraten: „Wir haben den rausgezaubert.“ Mithilfe eines Baumwagens transportierten er und seine Kameraden den Stamm in Richtung Unterbrunn, sodass er gegen 10 Uhr die Ortsgrenze überschritt. Der Burschenschaft Unterbrunn war der 69. Coup gelungen – die Ablöse wird noch verhandelt. Standard sind laut Göschl 100 Liter Bier und eine Brotzeit für jeden.

Wieso der Baum in Sendling unbewacht war? Eine genaue Antwort hat Göschl nicht. Er vermutet jedoch, dass „sie ein Problem damit hatten, Leute für die Wachhütten zu finden – vor allem Ostermontag“. Wenn in Unterbrunn ein Baum bewacht wird, ist immer mindestens ein Bursche vor Ort.

Das Ziel der Männer, jedes Jahr einen Maibaum zu stehlen, ist nun bereits erfüllt. Doch auf die faule Haut legen sich die Unterbrunner deshalb nicht. „Ein Maibaum ist schön, aber wenn uns noch ein zweiter vor die Haxn fällt, ist das noch schöner.“

Auch wenn die Unterbrunner heuer keinen Baum aufstellen, haben sie trotzdem einen Tanz in den Mai für 30. April organisiert. Los geht es um 20 Uhr im Landgasthof Böck. Für Stimmung sorgen die Unterbrunner Haderlumpen.

