Motorradfahrer kracht in Pkw

Die Ausfahrt mit dem Bike endete tragisch: Ein junger Motorradfahrer ist bei Gauting in einen Wagen gekracht und schwer verletzt worden.

Gauting – Mit einem Rettungshubschrauber musste ein schwer verletzter Motorradfahrer aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck am Samstag in ein Krankenhaus geflogen werden, nachdem er an der so genannten Hauser Kreuzung bei Gauting in einen Pkw gekracht war.

Der 21-Jährige wollte laut Polizei mehrere Autos überholen, hatte jedoch übersehen, dass ein Wagen von der Straße Gauting-Starnberg nach links zur Reismühle abbog. Der Motorradfahrer fuhr in die Seite und stürzte. Die beiden Frauen im Pkw erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gefahren. Der Sachschaden beträgt rund 15 000 Euro.

