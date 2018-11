Seniorin irrt nachts von Gauting bis nach Oberbrunn

Eine 82-jährige Gautingerin lief in der Nacht von Sonntag auf Montag

Gauting/ Unterbrunn - Gut neun Kilometer irrte eine 82-jährige Gautingerin in der Nacht von Sonntag auf Montag zu Fuß durch die Straßen. Am Montagmorgen gegen 06.30 Uhr, brachte ein 25-jähriger Unterbrunner die 82-Jährige mit seinem Auto zur Polizeiinspektion in Gauting. Er bemerkte die Seniorin, welche nur mit einem leichten Jackett bekleidet war, auf dem Weg zur Arbeit, weit nach dem Ortsausgang von Oberbrunn, kurz vor der Anschlussstelle Oberbrunn Süd. Die alte Dame muss die ganze Nacht zu Fuß unterwegs gewesen sein und hatte bei den winterlichen Temperaturen sehr viel Glück, dass sie nicht gestürzt und erfroren ist.

Erschütternd an der ganzen Situation ist, dass die Gautingerin berichtete, dass sehr viele Fahrzeuge an ihr vorbeigefahren sind ohne sie anzusprechen. Auch ein Anruf bei der Polizei hätte genügt, damit die Frau früher aufgegriffen worden wäre. Warum die Frau nach Oberbrunn lief, ist bisher unklar. „Ich schätze, sie ist aus der Wohnungstür raus und hat dann sofort die Orientierung verloren“, sagte Ernst Wiedemann, erster Polizeihauptkommissar der Gautinger Polizeiinspektion. Da sie alleine lebt hatte sie auch niemand vermisst. Die Polizei kümmert sich jetzt über das Starnberger Landratsamt darum, dass ihr eine Betreuung zur Seite gestellt wird.