„Sensationell gute Stimmung“ in der Reismühle

Von: Peter Schiebel

Teilen

Die ersten Besucher des „Reismühl-Open-Airs“ trauten sich bereits frühzeitig, im weiteren Verlauf des Abends bevölkerten rund 50 Zuschauer die Tanzfläche vor der Bühne, auf der die Ludwig-Seuss-Band ihre Boogie- und Blues-Hits spielte. © Andrea Jaksch

Rund 250 Besucher kamen am Freitagabend zum zweiten „Reismühl-Open-Air“ nach Gauting und feierten mit der Ludwig-Seuss-Band einen tollen Abend.

Gauting – Als auch dem letzten Besucher klar wurde, dass das Wetter hält, gab es für viele kein Halten mehr: Gut und gerne 50 Besucher des „Reismühl-Open-Airs“ tanzten am Freitagabend im Innenhof des historischen Anwesens zur Musik von Lokalmatador Ludwig Seuss und seiner Band. „Die Stimmung war sensationell gut“, berichtet Joachim Heinzelmann vom Fachgeschäft Wein & Geist, der den Konzertabend zusammen mit Tom Mirus und Maike Reuter auf die Beine gestellt hatte.

Insgesamt rund 250 Besucher seien gekommen, sagt Heinzelmann im Gespräch mit dem Starnberger Merkur, ein Großteil davon aus der Altersgruppe 60 plus. „Es war ein tolles Event“, freut sich der Einzelhändler.

Angefangen hatte der Abend mit einem Soloauftritt von Florian Groll aus Pentenried, der allein mit seiner Gitarre einen kurzweiligen Mix von West Coast Rock bis Austropop spielte. Anschließend gab sich sogar Udo Lindenberg in der Reismühle die Ehre, also Joachim Heinzelmann mit Sonnenbrille, Hut und Schlendergang und seiner Karaoke-Interpretation von „Stärker als die Zeit“. Und dann hieß es Bühne frei für die fulminante Boogie- und Blues-Show der Ludwig-Seuss-Band. Bis gegen 22 Uhr begeisterte sie ihr Publikum an einem rundum gelungenen Abend.

Ob es 2024 ein weiteres, das dann bereits dritte „Reismühl-Open-Air“ gibt? Wenn es nach Joachim Heinzelmann geht, auf jeden Fall. „Der Wunsch ist riesig“, sagt er. Auch Tom Mirus und Maike Reuter seien mit Sicherheit dann wieder dabei – und Ludwig Seuss werde ohnehin wieder angefragt. Die ersten Besucher hätten am Samstag bei ihm im Laden an der Starnberger Straße bereits nachgefragt.

Freuen durften sich am Freitag im Übrigen nicht nur die Fans von Ludwig Seuss und die Organisatoren, sondern auch die Aktion Sternstunden des Bayerischen Rundfunks. Zwei Euro von jeder Eintrittskarte gehen an die Hilfsaktion.