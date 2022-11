Gautinger Ordnungsamt in Frauenhand

„Herzlich willkommen“ im Gautinger Rathaus: Sandra Gillitzer hat die Leitung des sogenannten Geschäftsbereichs 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung übernommen. © Gemeinde

Sandra Gillitzer hat die einige Zeit vakante Leitung des Gautinger Ordnungsamtes übernommen. Sie wechselte von der Landeshauptstadt an die Würm.

Gauting – Die längere Zeit unbesetzte Leitungsposition im Gautinger Ordnungsamt ist wieder besetzt: Sandra Gillitzer hat im Oktober die Leitung der offiziell „Geschäftsbereich 3 Öffentliche Sicherheit und Ordnung“ genannten Abteilung im Gautinger Rathaus übernommen. „Die Stellenausschreibung hat meinen Namen gerufen“, scherzt die 34-jährige Juristin, die sich umgehend beworben und die Verantwortlichen in Gauting überzeugt hatte.

Zuletzt war sie bei der Landeshauptstadt München im Referat für Stadtplanung und Bauordnung tätig, teilte die Gemeinde Gauting am Mittwoch mit. Doch die Aussicht auf eine Führungsposition mit einem spannenden, breiten Themenfeld sei allzu verlockend gewesen: „In einer Gemeinde wie Gauting sind die Hierarchien flacher, es gibt wesentlich bessere Möglichkeiten zum Austausch und der Abstimmung“, erzählt Gillitzer. Was die gebürtige Allgäuerin überzeugt hatte, war die günstige und anziehende Lage der Gemeinde – sie ist vom Münchner Südwesten, wo Gillitzer derzeit zuhause ist, gut zu erreichen.

Die neue Amtschefin freut sich auf die Aufgabe und ein gutes Arbeitsklima und das Miteinander mit den Kolleginnen und Kollegen inner- und außerhalb des Teams, hieß es in der Mitteilung weiter. „Das Tätigkeitsfeld ist breit gefächert und herausfordernd – und bestimmt in seiner Vielfalt und in der Kommunikation nach außen auch manchmal nicht ganz einfach“, sagt sie. Sie sehe sich auch als Motivationsgeberin, wolle eine positive Arbeitsatmosphäre erhalten und Freiräume schaffen, wo immer es möglich sei. Die frisch verheiratete Juristin sieht sich als Genussmensch, ihre Leidenschaft sind Reisen und Kulinarik.