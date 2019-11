Viel Lob für naturnahen Blumenschmuck

Gut gefüllt war am Samstag die Mehrzweckhalle in Unterbrunn. Traditionell werden dort seit vielen Jahren die Sieger der Blumenschmuckwettbewerbe von 25 Obst- und Gartenbauvereinen im Landkreis geehrt, heuer zum insgesamt 71. Mal. Landrat Karl Roth überreichte jedem Preisträger eine Keramik-Kugel.

Unterbrunn– Die Blaskapelle ließ einen Tusch erklingen, als Landrat Karl Roth in der Unterbrunner Mehrzweckhalle einer Breitbrunnerin einen besonderen Dank aussprach. Am „Tag der offenen Gartentür“ hatte Sarah Stiller heuer ihren blühenden „Cottage“-Garten geöffnet: Mehr als 300 Besucher waren am 30. Juni in das kleine Paradies mit den duftenden Rosen geströmt, berichtete Kreisfachberater Jürgen Ehrhardt. Wegen des vorangegangenen Sturms am Westufer des Ammersees mit Tennisball großen Hagelkörnern hatten einige Gartenbesitzer den Blick hinter die Gartentore für das interessierte Publikum absagen müssen. Im Inninger Ortsteil Buch sei ein Garten nach dem Hagelunwetter „blattfrei“, die Blüten-Pracht völlig dahin gewesen, erinnerte der Landrat an das Schadensereignis.

Großen Schaden richtete heuer auch der aus Ostasien eingeschleppte Buchsbaumzünsler an. Er zerstörte das Werk zahlreicher engagierter Gartler im Landkreis, bedauerte der Landrat. Ein freudiger Höhepunkt sei für die Obst- und Gartenbauvereine das erfolgreiche bayerische Volksbegehren „Rettet die Bienen“ gewesen, sagte Roth. Auf Kreisebene seien bereits einige Ziele gegen das Insektensterben erreicht worden, dankte er der Kreisvorsitzenden Anna Neppel und ihrer Stellvertreterin Angelika Göschl, Leiterin des Unterbrunner Pfarrhofes, für ihr Engagement für naturnah gestaltete Gartenparadiese.

Die kreisweite Aktion „Starnberger Land blüht auf“ ist ein weiterer Meilenstein gegen das Insektensterben. Dafür wurde auch Jana Schmaderer von der Solidargemeinschaft Starnberger Land geehrt. Bei dieser Aktion seien die Gärtner der Kommunen geschult worden. Das machte Ehrhardt an einem Bild vom Praxistag am naturnah gestalteten Rondell beim Bahnhof Starnberg Nord deutlich

Wie schön naturnah gestaltete offene Gärten aussehen können, zeigte der Kreisfachberater mit einer Foto-Serie von prämierten Gärten. Sonder-Applaus gab es für Gerhard Schober. Der Kreisheimatpfleger und frühere Lehrer hat seinen Barock-Garten vor der Unterbrunner Dorfschule mit blühenden Blumen-Rabatten gestaltet.

Die Preisträger:

Von Christine Cless-Wesle