Sommerbad: Olympiafest und neues Logo

Förderverein Sommerbad Gauting mit neuem Logo (v.l.): Monika Bezdek, Antje Feser, Dr. Michaela Reißfelder-Zessin, Enno Stolte, die Logo-Schöpferin Sophia Will, Harald Zessin, Vorsitzender Stephan Ebner und Franz Jaquet. © Andrea Jaksch

Nach einem pandemiebedingt schwierigen Beginn möchte der vor gut einem Jahr gegründete Förderverein für das Gautinger Sommerbad durchstarten. Mehrere Veranstaltungen und Projekte sind für diesen Sommer geplant.

Gauting – Die Freibadsaison steht vor der Tür. Am 20. Mai soll das Gautinger Sommerbad an der Würm für Besucher öffnen. Unter dem Motto „Sprungbrett in die neue Saison“ hat sich am Mittwochabend der vor gut einem Jahr gegründete Förderverein Sommerbad Gauting zu einer Kennenlern- und Diskussionsrunde im Walter-Hildmann-Haus getroffen.

Das Treffen mit gut 25 Mitgliedern und Interessierten, darunter auch Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger, war das erste dieser Art – schließlich ist der Verein erst im Frühjahr 2021 zu Zeiten strenger Kontaktbeschränkungen gegründet worden. Selbst die Gründungsversammlung hatte online stattgefunden. Es gebe in der Gemeinde Gauting bereits zahlreiche Fördervereine, aber „das Sommerbad schwimmt bisher unter dem Radar“, sagte Vorsitzender Stephan Ebner zur Begrüßung. Um das zu ändern, habe man den Verein aus der Taufe gehoben. Seitdem gab es viel Zuspruch, und von 25 Gründungsmitgliedern auf nun rund 60 gibt es auch bereits einen ordentlichen Zuwachs zu verzeichnen. Ebner und seine Vorstandskollegen hoffen, dass sich diese Zahl im Laufe des Sommers noch weiter erhöht.

Pandemiebedingt verlief der Start zwar etwas holprig, aber mit dem ersten Gautinger Hundeschwimmen konnte im September bereits ein Projekt realisiert werden. Als „Riesengaudi für Mensch und Tier“ sowie finanziellen Erfolg bezeichnete Schatzmeister Franz Jaquet die von ihm und Schriftführerin Antje Feser organisierte Veranstaltung. Diese soll nun jährlich, immer am ersten Sonntag nach Schließung des Freibads (heuer am 18. September), wiederholt werden.

Eine weitere Veranstaltung ist anlässlich des 50. Olympia-Jubiläums in Planung. Für die Olympischen Spiele in München 1972 war das Sommerbad bekanntlich umgebaut und als Trainingsstätte für die Athleten genutzt worden. Feser, die Vorsitzende des Schwimmclubs Gauting ist, warf einen Blick auf die bis zur Jahrhundertwende zurückgehende Geschichte des Schwimmbads und lud zum Olympia-Fest für Sonntag, 3. Juli, ein, an dessen konkreter Ausgestaltung derzeit gearbeitet wird. Den Kindern möchte der Förderverein ebenfalls etwas bieten: An jedem ersten Donnerstag im Monat soll es eine Lesestunde im Freien für „Lesefrösche“ in zwei Gruppen (Kinder von drei bis fünf Jahre und von sechs bis acht Jahre) geben, unter der Leitung der Vizevorsitzenden Dr. Michaela Reißfelder-Zessin.

Auch ein Logo sowie einen Flyer zur Werbung neuer Mitglieder hat der Förderverein inzwischen. Für die Suche nach einem Logo war ein Wettbewerb unter Gautinger Schülern ausgerufen worden. Die Wahl unter mehr als 100 Einsendungen fiel auf den Entwurf der Realschülerin Sophia Will, die sich nun über eine Jahreskarte für das Sommerbad freut.

Künftig möchte der Verein mit seinen Einnahmen jährlich „Kleinigkeiten und größere Kleinigkeiten“ (Ebner) am Schwimmbad verbessern. Den Anfang soll eine Erneuerung der Schwimmleinen zur Bahn-Abtrennung machen, gefolgt von einem Sonnensegel für den Wasserspielplatz. Derzeit sind laut Jaquet gut 10 500 Euro in der Kasse.