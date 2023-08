Sommersachen zum Selbermachen

Von: Andrea Gräpel

Die Organisatorinnen Rosemarie Zacher (2.v.l.) und Sibylle Sommer (5.v.l.) konnten ihre kleinen und großen Gäste unter freiem Himmel an den Basteltisch bitten. © Dagmar rutt

„12er-Event“ mit der Schule der Fantasie gehen in Ferien Hand in Hand.

Gauting – Der Name ist Programm: In der Schule der Fantasie steht kreativ-künstlerisches Arbeiten im Mittelpunkt. In Gauting gilt dies vornehmlich für Kinder zwischen drei und elf Jahren, aber auch für Erwachsene. Keine Frage, dass die Gautinger Schule der Fantasie auch jedes Jahr ein Ferienprogramm anbietet. In diesem Jahr in Zusammenarbeit mit dem sogenannten „12er-Event“ der Kulturplattform Gauting, in dem jeweils am 12. eines Monats für eine halbe Stunde ein sparten-übergreifendes Forum zur Kommunikation und Koordination von Aktivitäten und Veranstaltungen von Kulturschaffenden ermöglicht wird. Am Samstag stand dies unter dem Motto „12 Sommersachen selbst gemacht“. Vorangegangen ist diesem 30-Minuten-„Event“ das Sommerferienprogramm der Gautinger Schule der Fantasie unter dem selben Namen. Sibylle Sommer und Rosemarie Zacher hatten zu diesem Mitmachprogramm eingeladen – ganz ohne Kursgebühr.

Im Gepäck der beiden Künstlerinnen waren viele Ideen für kleine Spiele zum Mitnehmen auf Reisen oder ins Schwimmbad für ein, zwei oder mehr Mitspielende. Ob Kartenspiele selbst gestalten, ein Spielbrett oder Handpuppen, die Kinder hatten viele Möglichkeiten und konnten ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Mit erstaunlichen Ergebnissen, über die sich nicht nur die beiden Künstlerinnen freuten, sondern auch Eltern und Großeltern, die sich begeistert mit an den Tisch setzten und halfen.

Und die Veranstalter hatten Glück, denn das Mitmachprogramm war als Veranstaltung unter freiem Himmel konzipiert – und wie bestellt, lachte am Samstag nach einigen kalten Tagen wieder die Sonne, so dass auf dem Bahnhofsplatz in Gauting einiges los war. mm