Sondertermine für Schnelltests in Gauting

Wegen großer Nachfrage

Das Testzentrum Gautinger Ärzte in der ehemaligen Bahnhofspizzeria in Gauting bietet über Pfingsten Sonderöffnungszeiten an.

Gauting - Weil der Andrang vor Pfingsten im Gautinger Corona-Testzentrum in der alten Bahnhofspizzeria am Freitag so groß war, bietet Vize-Bürgermeister und Asklepios-Oberarzt Dr. Jürgen Sklarek am Pfingstsonntag, 23. Mai, den Gautingern spontan weitere Tests an: Er wird am Sonntag von 11 bis 13.30 Uhr im Einsatz sein – wie gehabt, in der alten Pizzeria am Bahnhofplatz.

Eine Gesamtübersicht der Testmöglichkeiten in Gauting und in anderen Landkreisgemeinden hat der Landkreis parat.