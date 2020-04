Nach Streit auf der Motorhaube gelandet

Ein Streit zwischen einem Auto- und einem Motorradfahrer in Stockdorf verlief spektakulär: Der Motorradfahrer landete auf der Motorhaube des Pkw und fuhr 150 Meter gezwungenermaßen mit.

Stockdorf - In Stockdorf ist am Mittwoch der Streit zwischen zwei Verkehrsteilnehmern eskaliert.

Ein 64-jähriger Autofahrer aus Gauting war gegen 13 Uhr auf der Pasinger Straße hinter einem 32-jährigen Motorradfahrer aus München in Richtung Stockdorf unterwegs. Beide waren offenbar mit dem Fahrstil des anderen unzufrieden. In Stockdorf hielten sie an, es kam zu einem heftigen Wortgefecht. Als der Gautinger seine Fahrt fortsetzen wollte, stellte sich der Münchner vor den Pkw. Der 64-Jährige ließ sich davon nicht beeindrucken, gab Gas und führ dem Kradfahrer ans Knie. Dieser klammerte sich nun an die Motorhaube und wurde laut Polizei regelrecht „aufgeladen“. Erst nach 150 Metern stoppte der Gautinger, sodass der Münchner von der Motorhaube heruntersteigen konnte. Anschließend setzte er seine Fahrt einfach fort.

Der Kradfahrer, der leichte Verletzungen am Knie erlitt, verständigte die Polizei. Diese konnte den Pkw-Fahrer ermitteln. Beide Kontrahenten erwarten mehrere Strafanzeigen.

