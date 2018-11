St. Martin im Schlosspark

Mit einem Martinsumzug feierte der Gautinger Montessori-Kindergarten am Freitagabend das St. Martin-Fest im Schlosspark.

Gauting - Rund 40 Kinder des Gautinger Montessori-Kindergartens feierten am Freitagabend zusammen mit Eltern, Geschwistern, Großeltern und einigen Ehemaligen das St. Martin-Fest mit einem Laternenumzug durch den Schlosspark. Angeführt von der großen Mondlaterne, startete der Umzug mit den eigens dafür gebastelten Laternen am Brunnen und führte bis hinter das Schloss, wo sich alle in einem großen Kreis versammelten und die Martinsgeschichte mit musikalischer Untermalung nachgespielt wurde. Voller Ehrfurcht und Bewunderung bestaunten die Kinder den St. Martin, der hoch zu Ross erschien und mit dem armen Mann seinen Mantel teilte. Das „Teilen“ als Zeichen der Nächstenliebe steht in den Wochen vor dem Martinstag im Zentrum der pädagogischen Arbeit. So hatten die Kinder am Freitag mit fleißigen Müttern aus den Reihen des Elternbeirats Martinssemmeln gebacken, die sie am Abend bei einer feierlichen Zeremonie mit Eltern und Freunden teilten.