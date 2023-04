Mehr Verständnis für Landwirtschaft: Solidargemeinschaft Starnberger Land mit vielen Projekten

Von: Laura Forster

Freut sich auf die Zukunft mit vielen Aktionen, die für Regionalität stehen: die neue Vorsitzende der Solidargemeinschaft Starnberger Land Theresa Hack aus Gauting.

Die Solidargemeinschaft Starnberger Land hat für heuer einiges geplant. Die neue Vorsitzende Theresa Hack aus Gauting und ihr Team wollen mit Kinderkochkursen, Streuobstsammlung und einem Kartoffelfeuer die Landkreisbürger der Landwirtschaft wieder näher bringen.

Landkreis – Regionalität hat spätestens seit der Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen. Die Verbraucher wollen wissen, wo ihre Eier, ihre Kartoffel, ihr Suppenhuhn oder ihr Apfelsaft herkommen – und greifen, wenn der Landkreis Starnberg oder die Umgebung auf dem Etikett steht, vielleicht sogar eher zum Produkt. Die Solidargemeinschaft Starnberger Land, eine von insgesamt zehn im Münchner Umland, bietet seit Jahren regionale Lebensmittel an. Das Logo ist in vielen Supermärkten im Fünfseenland zu finden. Doch die Gemeinschaft ist noch mehr. „Unser Ziel ist der Erhalt der Lebensmittel in der Region, wir wollen aber auch Verständnis für Landwirte schaffen – sowohl bei Erwachsenen, als auch bei Kindern“, sagt Theresa Hack aus Gauting, die seit vergangenem Jahr neue Vorsitzende ist. Lange war sie in der Solidargemeinschaft in Fürstenfeldbruck tätig, nun ist sie in ihren Heimatlandkreis zurückgekehrt – und hat viel vor.

Die erste Aktion fand bereits statt, ein Kinderferienprogramm auf dem Erlebnisbauernhof in Unering. „Die Kleinen sollen lernen, wo die Lebensmittel herkommen und wie sie entstehen.“ Nach einer Runde über den Hof und dem Kennenlernen von Kaninchen, Hühnern, Schafen, Katzen und Kälbern wurden Waffeln aus regionalen Zutaten gebacken. „Wir wollen Freude vermitteln, damit die Landwirtschaft wertgeschätzt wird“, sagt Beisitzerin Andrea Stützle. Sie und Hack haben beide Landwirtschaft studiert. „Uns ist vieles klar, was es für andere nicht ist“, sagt Stützle. Ihr Beispiel: Es sei ein weitverbreiteter Irrglaube, dass nur Stiere Hörner haben. „Es herrscht viel Unwissen in der Gesellschaft“, sagt Hack. Genau das will die Solidargemeinschaft, die derzeit rund 80 Mitglieder hat, ändern. Dafür gehen Hack und ihre Vorstandskollegen auch auf Messen oder den Umwelttag in Gilching.

Starnberger Land will wieder Kinderkochkurse anbieten

Ab heuer sollen auch wieder Kinderkochkurse angeboten werden. „Das haben wir während Corona ausgesetzt“, sagt Hack. Die Kurse werden unter anderem im Schlöglhof in Gilching angeboten. „Wir suchen noch Leute, die den Kindern regionales und saisonales Kochen zeigen wollen“, sagt die Vorsitzende. Früher seien auch Kurse in Schulen angeboten worden, doch das sei organisatorisch nicht mehr machbar.

Ein Datum können sich Interessierte schon einmal im Kalender eintragen: Am 30. September gibt es eine Veranstaltung mit dem Namen „Äpfe und Erdäpfe aufgepeppt mit Wildkräutern“, bei der gezeigt wird, wie man seiner Ernte geschmacklich einen besonderen Touch gibt. Außerdem bietet die Solidargemeinschaft zu einer ähnlichen Zeit ein Kartoffelklauben mit anschließendem Kartoffelfeuer in Buchendorf an. „Jeder, der Lust hat, kann selbst eine Kartoffel aus dem Acker graben, sie am Feuer garen und später mit Quark und Kräutern essen.“

Apfelsaft mit Früchten aus dem Landkreis Starnberg

Altbewährte Aktionen sind die Sonnenäcker, auf denen Bürger selbst Gemüse und Obst anbauen können, und die jährliche Streuobstsammlung, die immer im Herbst stattfindet. Mehrere Tonnen Äpfel werden beim Ruhdorfer-Hof in Rausch abgegeben, der das Obst presst. „Daraus entsteht unser Starnberger-Land-Apfelsaft“, sagt Hack. „Er stammt aus Äpfeln aus dem Landkreis und wird dort auch hergestellt.“

