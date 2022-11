„Bambus“ bringt Leben in den „Treffpunkt“

Essen im neuen Lokal: Wirtin Zenaida Panganiban (M.) und ihre Tochter Christina Kapitzke (r.) bewirten Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. © Dagmar Rutt

Im Stockdorfer „Treffpunkt“ ist wieder Leben: Die erfahrene Wirtin Zenaida Panganiban hat in dem Lokal, das der Gemeinde Gauting gehört, am Freitag ihr „Bambus“ eröffnet.

Stockdorf – Ein köstliches Curry-Gericht, Sushi und klassische italienische Lasagne serviert Zenaida Panganiban am Freitag beim offiziellen Wiedereröffnungstermin des „Treffpunkts“ Stockdorf am Harmsplatz. Glücklich ist Gautings Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger: Denn mit der 59 Jahre alten gebürtigen Philippinin, die 22 Jahren lang das kleine Gautinger Ladenlokal „Bambus“ mit Garküche an der Starnberger Straße führte, habe der Gemeinderat eine erfahrene, gut vernetzte Gastronomin gewonnen, freute sich Kössinger.

Malermeister Marco Inverso und seine drei Mitarbeiter sitzen an einem der gemütlichen Holztische. Sie haben bei der Renovierung mitgewirkt und freuen sich jetzt auf ein Mittagessen. Hühnchen süßsauer und Fisch asiatisch mit Meerrettichsoße locken bereits in der Vitrine. „Das hochwertige Mobiliar stammt aus dem ehemaligen Gautinger Kinolokal ,Abacus‘“, sagt Kössinger. Eine neue Küche und die Theke habe die Wirtin auf eigene Kosten einbauen lassen. 15 000 Euro habe sie investiert, berichtet Zenaida Panganiban.

Kössinger ist froh, dass der „Treffpunkt“ wieder belebt ist. Schließlich hätten sich die aktuell 4353 Stockdorfer bereits in ihrem Leitbild von 2008 einen Ort gewünscht, wo man locker zusammenkommen könne. Als die Gemeinde die ehemalige Sparkassen-Immobilie am Harmsplatz kaufte, ergab sich die Gelegenheit. Panganiban ist die zweite Pächterin, die der Gemeinderat aus 20 Bewerbern ausgewählt hat. Ihr Vorgänger Hans-Wilhelm Knape hatte mit seiner gemeinnützigen Firma Grain im Frühjahr nach den langen Corona-Schließungen aufgeben müssen.

Die Gemeinde legt Wert darauf, dass das neu eröffnete „Bambus“ auch tatsächlich ein Treffpunkt sein kann. Damit sich auch eine Rentnerin dort einen Cappuccino leisten und sich mit ihrer Freundin treffen könne, verlange die Gemeinde nur „einen moderaten Mietpreis“, so Kössinger.

Das gemütliche Lokal mitten in Stockdorf hat 40 Sitzplätze, sieben am Tresen und 16 weitere im Außenbereich. „Geöffnet ist täglich von 10 bis 18.30 Uhr“, sagt Zenaida Panganiban. Die Preise sind moderat: Ab 8,50 Euro ist ein vegetarisches Gericht mit Gemüse in Bioqualität zu haben, ab 9,50 Euro ein „Tierwohl“-Fleischgericht, der Espresso kostet 1,90 Euro. Panganiban steht mit ihren sechs Mitarbeitern, darunter Sushi-Roller John Penaflor und Christina Kapitzke, rund um die Uhr im „Treffpunkt“. Die Wirtin öffnet das Lokal gerne für Firmen-Weihnachtsfeiern oder geschlossene Gesellschaften. Ein Sieben-Gänge-Dinner kostet 21,90 Euro.

Termine gibt es auch schon. Beim Stockdorfer Christkindlmarkt am dritten Advent backt Gennaro vom gleichnamigen Restaurant im Gautinger Schlosspark vor dem „Treffpunkt“ Pizza. An Heiligabend, den Weihnachtsfeiertagen und Silvester sperrt Zenaida Panganiban auf, „damit ältere Leute, die alleine sind, gemeinsam feiern können“. Brigitte Kössinger ist sehr zufrieden: „Zenaida Panganiban ist ein Glücksfall“, sagt sie.