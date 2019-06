Hubschrauber kreist über Stockdorfer S-Bahn-Station 

Knapp 40 Minuten lang kreiste am Dienstagvormittag ein Polizeihubschrauber über Stockdorf. Die Einsatzkräfte suchen eine Vermisste Person.

Stockdorf – Ein Polizeihubschrauber kreiste gestern ab etwa 9.45 Uhr knapp 40 Minuten lang über der S-Bahn-Station Stockdorf und angrenzenden Gebieten. Wie das Polizeipräsidium München mitteilt, war der Hubschrauber wegen einer Vermisstensuche in der Luft. Auch Polizeistreifen am Boden waren vor Ort im Einsatz, um die vermisste Person zu suchen. Derzeit dauert die Suche weiter an.