Stockdorfer Westufer: Bürgerinitiative sammelt 1056 Unterschriften gegen eine Bebauung

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Übergabe im Rathaus: (v.l.) Bernd Krönert und Hannelore Krumbholz übergaben Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger die 1056 Unterschriften. © Dagmar Rutt

Eine Bürgerinitiative hat 1056 Unterschriften gegen die Bebauung des Westufers in Stockdorf gesammelt. Die Erbengemeinschaft Santini wirft der Initiative vor, die Fakten falsch darzustellen.

Gauting – Im Foyer des Rathauses hatten sich am Mittwoch etwa 30 Bürger eingefunden. Die Stockdorfer Hannelore Krumbholz, Bernd Krönert und Werner Lorenz übergaben Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger die Unterschriften, die die Bürgerinitiative „Gegen ein geplantes Baurecht im Biotop“ zuletzt gesammelt hatte, um die Bebauung des Westufers in Stockdorf zu verhindern. 1056 waren es zuletzt, davon 736 aus dem Ort selbst. Krumbholz brachte erneut zum Ausdruck, worum es ihr und der Bürgerinitiative geht: „Wir wollen die Aue einfach behalten“, sagte sie.

Unterstützung erhielt sie vom Bund Naturschutz. „Die Biodiversität ist ein hohes Gut“, sagte die stellvertretende Ortsvorsitzende Ellen Kreuzer. „Ein Projekt, das allein der Gewinnmaximierung dient, lehnen wir ab.“ Auch Heiko Braun, Ortsvorsitzender der Grünen, brachte die Ablehnung seiner Partei zum Ausdruck: „Das Würmufer ist ein Rückzugsort für Insekten und Vögel, eine Bebauung halten wir für falsch.“ Es gab auch Zwischenrufe der unfreundlichen Art. „Stockdorf ist inzwischen so hässlich, dass man nur mit geschlossenen Augen durchfahren kann“, schimpfte Barbara Streeck und fragte: „Warum nur wird alles immer zugepflastert?“

Das „Karls“ dient der Initiative als abschreckendes Beispiel

Die Bürgermeisterin nahm die Unterschriften entgegen, enthielt sich aber eines Kommentars. „Wir sollten erst abwarten, zu welchem Ergebnis das Preisgericht kommt. Dann haben wir eine Gesprächsgrundlage“, sagte sie. „Im Laufe des Verfahrens wird jeder die Möglichkeit haben, seine Einwände vorzubringen.“ Sie erinnerte allerdings daran, dass beim „Karls“, das der Bürgerinitiative als abschreckendes Beispiel dient, viele Bürger inzwischen ihre anfangs ablehnende Meinung geändert hätten. „Die Rückmeldungen, die ich kriege, sind so.“

Bekanntlich soll im Zentrum von Stockdorf ein neues Quartier entstehen, wenn die Firma Stanz Schmidt ihren Produktionsort verlegt. Auf zwei Hektar soll nach dem Willen der Erbengemeinschaft Santini sowie der Gemeinde ein nachhaltiges, klimaschonendes Quartier mit einem Nutzungsmix aus Gewerbe, Gastronomie, Wohnen und Kinderbetreuung entstehen. In den vergangenen Tagen ist der Architektenwettbewerb zu Ende gegangen, das Preisgericht hat mittlerweile getagt. Der Sieger wird in den nächsten Tagen der Öffentlichkeit bekannt gemacht.

Lesen Sie auch: Würmufer: Architektenwettbewerb gestartet

Andreas Hitzler, Sprecher der Erbengemeinschaft, hält der Bürgerinitiative vor, mit falschen Fakten zu arbeiten. So sei die in der Unterschriftenliste aufgestellte Behauptung, dass der Wald „jetzt“ gefällt worden sei, um Fakten zu schaffen, schlicht falsch. „Die Eigentümer mussten schon 2017 wegen des Eschentriebsterbens tätig werden, da gibt es überhaupt keinen Zusammenhang.“ Auch die in Umlauf gebrachte These, das Biotop am Westufer werde völlig verschwinden, entspreche nicht der Wahrheit. „Von den gut 16 000 Quadratmetern werden nur 700 bebaut. Der Rest wird mustergültig und nachhaltig ökologisch aufgewertet.“

Anstoß nimmt er auch am Vorwurf, am Westufer auf „Gewinnmaximierung“ aus zu sein. „Die Wohnungsgrößen zwischen 120 und 240 Quadratmetern sind entstanden, weil man auf der Westseite möglichst wenig Wohnungen haben wollte, eben um Verkehr zu Parkplätze zu vermeiden.“ Anfangs habe man Einfamilienhäuser erwogen, davon sei man aus ökologischen Überlegen abgerückt. Hitzler bedauert, dass niemand aus der Bürgerinitiative das Gespräch mit ihm gesucht habe. „Ich als Unterzeichner würde mich von der Bürgerinitiative getäuscht fühlen.“