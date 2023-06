Großalarm im Würmtal: Carport brennt völlig aus

Im Vollbrand stand am Samstagnachmittag ein Carport in der Zumpestraße zwischen Stockdorf und Krailling. Die beiden Autos – ein Nissan sowie ein VW Touran – wurden völlig zerstört.

Explosionsgefahr wegen Gasflaschen

Ein Großaufgebot der Feuerwehr ist am Samstagnachmittag zu einem Carport-Brand in der Zumpestraße ausgerückt. Sorgen machte den Rettern Gasflaschen.

Stockdorf – „ABC-Explosion“: So heißt eine der höchsten Alarmierungsstufen im Rettungswesen überhaupt. Wenn sie ausgerufen wird, wissen Feuerwehrleute: Jetzt wird es ernst. Am Samstagnachmitag war es in im Grenzgebiet zwischen Krailling und Stockdorf so weit: Beim Brand eines Carports in der Zumpestraße hieß es „ABC-Explosion“. Denn: Im Inneren des Carports lagerten zwei Gasflaschen – eine buchstäblich explosives Szenario.

Rauchsäule über dem Würmtal

Klaus Ringhoff, Kreisbrandmeister für Gauting und Krailling, war der Erste vor Ort. „Ich wohne am anderen Ende von Stockdorf“, erzählt er. Die Alarmierung erfolgte um 15.45 Uhr. Als er zum Unglücksort eilte, sah er schon eine Rauchsäule in den Himmel steigen. „Da wusste ich: Das ist kein Fehlalarm.“ Außerdem hörte er vor Ort ein mehrmaliges Knallen, vermutlich von den beiden Gasflaschen. Als die Feuerwehr ankam, hieß es zunächst, sich einen Überblick zu verschaffen, welche Gefahr droht. „Wir haben den nötigen Sicherheitsabstand eingehalten.“

+ Gegen 17.30 Uhr war der Brand gelöscht. Der Schaden dürfte nach Schätzung der Feuerwehr in die 100.000 Euro gehen. © Feuerwehr Stockdorf

Auf den ersten Blick erkennbar war die Tatsache, dass hier ein Carport im Vollbrand stand, und mit ihm das umgebende Gebüsch. Feuer gefangen hat offenbar zunächst ein Nissan. „Der war als solches hinterher nicht mehr erkennbar.“ Die Flammen griffen auch auf den zweiten Wagen über, einen VW Touran. Auch von ihm ist nichts übrig geblieben. Was die Feuerwehr verhindern konnte, was das Übergreifen des Feuers auf die benachbarte alte Villa aus der Zeit um 1900.

In der ersten Phase des Einsatzes dürfte wohl jeder Bürger des Würmtals mitbekommen haben, dass etwas Großes im Gang ist. Denn: Immerhin wieder kamen neue Rettungskräfte aus den umliegenden Gemeinden hinzu, um einen Wort case zu verhindern. Stockdorf, Krailling, Gauting, aber auch etwa Unterpfaffenhofen und Söcking mit einem großen Löschfahrzeug machten sich auf den Weg in die Zumpestraße. „Es waren etwa 100 Mann vor Ort“, so Ringhoff. Einige konnten wieder umdrehen, weil ersichtlich war, dass die Stockdorfer Kollegen das Unglück in den Griff bekommen haben. Zu Ende war der Einsatz gegen 17.30 Uhr.

Die Bilanz des Unglücks lässt sich am Tag danach nicht bis ins Detail ziehen. Klaus Ringhoff geht von einem Sachschaden nicht unter 100 000 Euro aus. Zerstört wurde der gesamte Carport samt Inhalt, nämlich die beiden Autos, ein Brennholzstapel sowie ein Gasgrill. Auch der Garten ist zum großen Teil zerstört. Über die Ursache weiß man noch nichts Genaues, Auslöser scheint der Nissan gewesen zu sein.

Der Polizei liegen Stand Sonntagnachmittag noch keine Erkenntnisse über Brandursache und Schadenssumme vor. „Unsere Brandfahnder waren noch nicht draußen“, teilt das Polizeipräsidium München mit. Übernommen hat das Kommissariat 13, zuständig für Brand und Umweltdelikte. Mit Informationen ist im Laufe der nächsten Tage zu rechnen, heißt es aus dem Präsidium.