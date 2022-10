Dreiste Betrüger zocken Seniorin ab: Stockdorferin um mehrere 10 000 Euro gebracht

Von: Laura Forster

Telefonbetrüger gehen immer dreister vor. Vor allem Senioren – hier ein Symbolbild – sind ihre Opfer. © dpa

Betrüger haben am Montag Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren 10 000 Euro ergaunert, indem sie eine über 80-Jährige per Telefon betrogen haben.

Stockdorf – Laut Polizei wurde die Seniorin aus Stockdorf gegen 14 Uhr von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. Der Mann berichtete über einen angeblichen Verkehrsunfall, den eine Angehörige der Frau verursacht habe. Die Seniorin wurde von dem falschen Polizisten zur Hinterlegung einer Kaution aufgefordert, heißt es im Pressebericht des Polizeipräsidiums München.

Die über 80-Jährige wurde im Laufe des Nachmittags mehrfach kontaktiert, und es wurde eine Übergabe von Bargeld und Schmuck gegen Abend vereinbart. Gegen 22.45 Uhr läutete eine unbekannte Frau an der Tür der Seniorin und gab an, für die Abholung der Kaution zuständig zu sein. Die Stockdorferin übergab Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren 10 000 Euro an die Abholerin, welche sich in unbekannte Richtung entfernte.

Polizeipräsidium München warnt vor falschen Kriminalbeamten

Nach der Übergabe kontaktierte die Seniorin ihre Angehörige, und der Betrug fiel auf. Im Anschluss wurde die Polizei verständigt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt in diesem Fall die AG Phänomene. Die Abholerin wird laut Polizei wie folgt beschrieben: weiblich, etwa 30 Jahre alt, rund 1,65 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet mit schwarzer Mütze. Die Beamten bitten Zeugen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich der Maria-Eich-Straße, Kreuzweg und der Alpenstraße in Stockdorf Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit dem Vorfall stehen könnten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene (089/2 91 00) oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte und auch andere angebliche Amtspersonen verwenden häufig den Trick, dass ein Familienmitglied einen schweren Unfall verursacht haben soll und nun zur Abwendung einer Haft oder sonstigen Festhaltung eine entsprechende Kaution fällig sei. „Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen echten Anruf handeln könnte“, heißt es im Pressebericht des Münchner Präsidiums.