„Wohl reichlich Alkohol konsumiert“: Mann hat bei Gartenparty irre Idee - Aktion endet schmerzhaft

Ein böses Ende hat eine Gartenparty in Stockdorf für einen Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck genommen. Der wohl betrunkene Gast wurde stark blutend aufgefunden.

Eine Gartenparty in Stockdorf nahm für einen Mann ein böses Ende.

in nahm für einen Mann ein böses Ende. Wohl im alkoholisierten Zustand entschloss er sich zu einer irren Aktion .

. Er musste schließlich in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Stockdorf - Ein 26-Jähriger wollte offenbar im Rausch am Samstagabend gegen 22 Uhr ein Regenfallrohr an einem Anwesen in Stockdorf hinaufklettern und stürzte dabei drei bis vier Meter ab.

Der Mann aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck wurde gegen 22.15 Uhr stark blutend aufgefunden, teilte das Polizeipräsidium München am Montag mit. Er hatte dort an einer privaten Gartenparty teilgenommen und „wohl auch reichlich Alkohol konsumiert“. Der 26-Jährige wollte dann offenbar an dem Rohr nach oben klettern, doch riss dieses aus der Verankerung – der Mann stürzte ab und schlug auf Steinen auf.

Wegen schwerer Gesichtsverletzungen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Kripo München untersucht den Fall.

