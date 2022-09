Stockdorfer Autorin Susanne Betz veröffentlicht viertes Buch

Von: Laura Forster

Die Historikerin Dr. Susanne Betz aus Stockdorf hat mit „Heumahd“ jetzt ihren vierten historischen Roman vorgelegt. Im Zuge der Recherche lernte sie sogar, im eigenen Garten Heu zu machen. © Andrea Jaksch

Die promovierte Historikerin und Redakteurin Susanne Betz aus Stockdorf lebt für die bayerische Geschichte. Seit rund 18 Jahren veröffentlicht sie historische Romane, die im Freistaat spielen. Alles ist bis ins kleinste Detail genau recherchiert. Ihr neuestes Buch beginnt mit dem Tod von König Ludwig II. 1886 im Starnberger See.

Stockdorf – Wenn mal gar nichts mehr geht und Dr. Susanne Betz in einem kreativen Loch steckt, geht die 63-Jährige am liebsten an der Würm spazieren. „Oder ich werkel in meinem wunderschönen Garten in Stockdorf herum. Beim Unkrautjäten kommen mir meist die besten Einfälle“, sagt die mehrfache Buchautorin.

Die Idee für ihr neuestes Werk „Heumahd“ kam ihr während der Pandemie. Oft war sie mit ihrem Mann im Werdenfelser Land unterwegs und dachte über die Bedeutung der Natur in solch schweren Zeiten nach. „So eine ähnliche Situation gab es in der Geschichte schon einmal. Als die Städte immer mehr industrialisiert wurden und es die Leute zur Sommerfrische aufs Land und in die Dörfer gezogen hat“, erklärt sie. „Zu dieser Zeit spielt das Buch.“

Mehrere Monate recherchierte Betz, ließ sich von einem Landwirt aus dem Landkreis zeigen, wie sie mit ihrem eigenen Rasen Heu machen kann, wanderte auf Gipfel, um minutengenau zu schauen, wann die Sonne aufgeht, und las zahlreiche Bücher, um mehr über die damaligen Essgewohnheiten und die verschiedenen Dörfer herauszufinden. „Die Recherche ist bei einem historischen Roman das A und O“, sagt Susanne Betz. „Leider ist das nicht bei allen deutschen Büchern der Fall.“ In ihren Werken lässt die Autorin sowohl real existierende Personen als auch frei erfundene Figuren erscheinen.

Inspiration für Hauptcharakter stammt von Gemälde „Bauernmädchen mit weißem Kopftuch“ von Wilhelm Leibl

Die Inspiration für Vroni Grasegger, den Hauptcharakter des neuen Buches, bekam Betz von dem Gemälde „Bauernmädchen mit weißem Kopftuch“ des bedeutendsten Malers des deutschen Realismus, Wilhelm Leibl, der selbst auch im Buch vorkommt. Die Autorin formte anhand des Bildes eine trotzige junge Frau, die im Rhythmus der Jahreszeiten und im Kampf mit den Naturgewalten einen einsamen Hof bewirtschaftet (siehe Kasten).

Seit der Geburt ihres jüngsten Kindes und dem Umzug von München nach Stockdorf vor 18 Jahren schreibt Susanne Betz historische Romane. Nach „Falkenjagd“, „Der elektrische Kuss“ und „Tanz in die Freiheit“ ist „Heumahd“ ihr viertes Werk. „Meine Tochter war ein sehr ruhiges Kind, und ich hatte während des Mutterschutzes viel Zeit, die ich für das Schreiben genutzt habe“, erinnert sie sich. Als ihr erstes Buch fertig war, schickte sie es an verschiedene Verlage. Der Münchner C. Bertelsmann Verlag zeigte sich sofort begeistert. Seit Jahren arbeitet Betz nun schon erfolgreich mit ihrer Lektorin Linda Walz zusammen.

Betz jüngste Tochter durfte ihr Manuskript zuerst lesen - und war begeistert

„Die erste Person, die ,Heumahd‘ lesen durfte, war meine jüngste Tochter. Dass sie – eine junge Frau – gesagt hat, dass es ihr gefällt, hat mich bestärkt“, sagt Susanne Betz, die in Gunzenhausen geboren ist und nach ihrem Abitur Geschichts- und Wirtschaftswissenschaften in Würzburg, den USA und Kolumbien studierte. Ihre Doktorarbeit schrieb sie zum Thema „Bayern und die deutsche Einigung“. Heute arbeitet Betz als Hörfunkredakteurin in der Abteilung Politik des Bayerischen Rundfunks. Und sie sagt: „Meine Heimat ist mir sehr wichtig. Die Bücher sind eine Art Liebeserklärung an diesen schönen Fleck Erde.“

Derzeit hat die Stockdorferin noch Schreibpause. Sie könne sich jedoch sehr gut eine Fortsetzung der „Heumahd“-Geschichte vorstellen. „Das Buch hat ein halb offenes Ende, das würde sich gut anbieten. Mehr verrate ich aber nicht.“

Das Buch „Heumahd“ ist im C. Bertelsmann Verlag erschienen, hat 320 Seiten und ist für 22 Euro im Buchhandel zu kaufen. Die ISBN-Nummer lautet 978-3-570-10345-6.