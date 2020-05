Webasto seit Anfang April in Kurzarbeit

Alle in Deutschland mit dem Corona-Virus infizierten Mitarbeiter des Stockdorfer Unternehmes Webasto sind mittlerweile wieder gesund. Seit Anfang April befindet sich das gesamte Personal des Autozulieferers in Kurzarbeit.

Stockdorf – 17 Mitarbeiter des Autozulieferers Webasto mit Zentrale in Stockdorf haben sich seit Mitte März neu mit dem Coronavirus infiziert, neun davon in Deutschland. Alle positiv getesteten Kollegen haben sich aber wohl im jeweils privaten Umfeld angesteckt, berichtet der Berliner „Tagesspiegel“. Die neun in Deutschland erkrankten Mitarbeiter sind „bereits wieder vollständig gesund“, so Sprecherin Antje Zientek gegenüber unserer Zeitung. Auch den anderen acht gehe es den Umständen entsprechend gut.

Seit Anfang April sind alle Mitarbeiter von Webasto in Deutschland in Kurzarbeit – darunter auch der 33-Jährige, der sich als Erster des Unternehmens mit dem Virus angesteckt hatte (wir berichteten). Er arbeitet wie viele andere im Moment teilweise von zu Hause aus und teilweise im Büro, so Sprecherin Zientek. Die anderen anfangs acht infizierten deutschen und zwei chinesischen Mitarbeiter seien teils recht schnell wieder an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.

Derzeit arbeiten insgesamt rund 50 Prozent des üblichen Personals in der Stockdorfer Zentrale. Besprechungen finden zum großen Teil über Telefon, Mail und Videokonferenzen statt. Markierungen am Boden sollen die Ansteckungsgefahr reduzieren. Statt eines regulären Kantinenbetriebs werden Essen an die Mitarbeiter nur noch verpackt ausgegeben. Seit vergangener Woche tragen alle Webasto-Mitarbeiter von dem Unternehmen selbst produzierte Schutzmasken, berichtet der „Tagesspiegel“.

Der 33-jährige Mitarbeiter von Webasto sei nicht „Deutschlands Patient Nummer 1“, wie es geheißen hat, betont Sprecherin Zientek. Alle betroffenen Mitarbeiter hätten wirkungsvoll isoliert werden können. „Der suggerierte Eindruck, Webasto-Mitarbeiter hätten die Infektionskette der Pandemie in Deutschland losgetreten, ist natürlich falsch.“