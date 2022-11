Wieder Leben im „Treffpunkt“: Neue Wirtin für Restaurant

Schlüsselübergabe: Zenaida Panganiban (l.) hat den „Treffpunkt“ in Stockdorf übernommen – sehr zur Freude von Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. © Gemeinde Gauting

Der „Treffpunkt“ in Stockdorf öffnet wieder. Die Gemeinde hat die Gaststätte am Harmsplatz neu vergeben – an die erfahrene Gastronomin Zenaida Panganiban.

Stockdorf – In der kommenden Woche wird die erfahrene Gastronomin Zenaida Panganiban, die mit Erfolg das Gautinger Lokal „Bambus“ an der Starnberger Straße betrieben hat, den seit Monaten geschlossenen „Treffpunkt“ in Stockdorf wiedereröffnen. Das gab die Gemeinde bekannt.

Mit Zenaida Panganiban fand die Gemeinde nach der öffentlichen Ausschreibung eine neue Betreiberin, die sich in Gauting einen Namen gemacht hat und für ihre asiatische Küche seit Jahrzehnten ortsbekannt sei, wird Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger in der Mitteilung zitiert. Am Mittwoch war Schlüsselübergabe.

Neue Wirtin hofft auf Kunden des nahen Autozulieferers „Webasto“

Die letzten Elektro- und Handwerkerarbeiten in der gemeindlichen Immobilie liefen gestern noch auf Hochtouren, sagte Gastronomin Panganiban im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Sie habe bereits eine neue Küche und Theke einbauen lassen. Voraussichtlich am kommenden Dienstag starte sie mittags mit der Gastronomie und hoffe auch auf Publikum vom nahen Autozulieferer „Webasto“, sagt Zenaida Panganiban. Ihren zweiten Standort, das gut eingeführte Lokal „Bambus“, das gerade renoviert wird, habe sie momentan untervermietet. Ihre Gautinger Stammkunden, „die mir sehr am Herzen liegen“, werde sie auch in Zukunft weiterbeliefern, versichert die leidenschaftliche Köchin, die bereits an den Volkshochschulen Starnberg und Würmtal unterrichtet hat. Unter „Zenaidas Rezepte“ hat die Dozentin und Mutter von drei Töchtern ihre Rezepte für panasiatische Gerichte in einem Bilderbuch mit Appetit anregenden Foodfotos von Michael Knufinke publiziert.

Im Stockdorfer Treffpunkt wird sie „Sushi to go“, aber auch deutsche Hausmannskost, italienische Küche mit Klassikern wie Lasagne sowie vegetarische oder asiatische Gerichte wie Panang Curry mit Rindfleisch anbieten, kündigt die gebürtige Philippinin an. Da sie an sieben Tagen in der Woche geöffnet habe, beschäftigte sie sechs Mitarbeiter.

Gleich bleibe „das grundsätzliche Konzept“ des gemeindlichen Treffpunkts, den zuvor Hans Wilhelm Knape mit seinem gemeinnützigen Unternehmen GRAIN betrieben hatte (wir berichteten), versichert Rathaussprecher Andreas Röming. Auch in Zukunft sei der „Treffpunkt“ am Harmsplatz Anlaufpunkt „für alle Bürgerinnen und Bürger sowie Vereine“. Das Lokal „ist ein echter Glücksgriff, denn ein größeres Restaurant mit Wohlfühlatmosphäre war schon immer mein Traum“, betont Zenaida Panganiban. Am Freitag, 25. November, lädt sie zum Verkostungs-Dinner mit sieben Gängen.