Vom Tanz, der Grenzen überwindet

Geflohen aus Odessa: Die gebürtige Gautingerin Carola von Herder arbeitete zuletzt an der Oper in Odessa. Nach Kriegsbeginn floh sie nach Wien, wo sie ein Tanzprojekt ins Leben rief. © andrea jaksch

Die Tänzerin Carola von Herder hat lange Zeit in Stockdorf gelebt. Zuletzt arbeitete sie im ukrainischen Odessa. Von dort floh sie nach Kriegsbeginn auf die dringende Bitte ihrer Kinder – unter dramatischen Umständen.

Gauting/Odessa – Acht Jahre hat Carola von Herder an der Oper in Odessa gearbeitet, zuletzt an einem modernen Tanztheater. „Und ich wollte dort wirklich noch gerne bleiben“, sagt sie. Doch dann kam der 24. Februar – und mit ihm der Angriff Russlands auf das Nachbarland. Daraufhin beknieten ihr Sohn Oliver, Kung-Fu-Meister in Japan, und ihre Tochter Pearl, die für die Nicht-Regierungs-Organisation (NGO) „Help Yourself“ in Jordanien arbeitet, die ehemalige Stockdorferin, das Land sofort zu verlassen. „Meine Tochter sagte: ,Mami, Du musst hier raus.‘“

Das tat Carola von Herder auch, zusammen mit einer Freundin. Weil diese am Bein verletzt war, ging es nicht so schnell wie erhofft. Schließlich landete sie in der österreichischen Hauptstadt und gründete das Projekt „Wien tanzt mit der Ukraine“. Damit bleibt sie ihrem Ansatz treu, dass der Tanz Grenzen überwinden kann. „Internationale Friedensarbeit beginnt mit kultureller Neugierde und Offenheit für das Unbekannte“, heißt es programmatisch auf ihrer Homepage. „Gerade jetzt leben wir in aufregenden Zeiten, in denen es um die Überwindung von Fremdheit mit Mitteln der Fantasie geht.“

Kürzlich war Carola von Herder wieder in ihrer alten Heimat. Zum einen führte sie ihr Weg nach Gauting, um das Haus ihrer Eltern aufzulösen. Zum anderen hatte der Gautinger Pfarrer Eckart Bruchner zum Publikumsgespräch „Das Erbe Pina Bausch“ ins Gräfelfinger Kino eingeladen. Pina Bausch mit ihrem legendären Tanztheater „Dancing Pina“ ist das künstlerische Vorbild der international tätigen Choreografin. In Gauting bekannt wurde Carola von Herder in den 1980er Jahren, als sie mit ihrer Tochter in Stockdorf wohnte und dort im Rahmen des Eltern-Kind-Programms die „Walpurigsnächte“ mit Tanz um das Feuer ins Leben rief.

Im Gespräch mit unserer Zeitung sprudelt Carola von Herder nur so über vor Geschichten: Sie sei zwar in Gauting zur Schule gegangen, habe ihr Abi aber in Frankreich absolviert. Zwischen Ballettakademie München, wo sie täglich Tanztraining hatte, und Philosophie-Studium an der Ludwig-Maximilians-Universität München haben sie sich nicht recht entscheiden können. „Die Würfel fielen danach für das Dance Theater London mit zeitgenössischem Tanz“, erinnert sich die Künstlerin. Die Projekte wurden immer größer, sie liefen über den Verein „Tanz ohne Grenzen“.

Einen großen Auftritt hatte sie in der Oper von Odessa im Jahr 1999 mit dem vom Goethe-Institut geförderten Stück „Walpurgnisnacht“. Nicht ohne Stolz sagt sie: „Es gab acht Minuten Standing Ovations.“ Parallel dazu studierte die Tänzerin Slawistik und Russisch. „Denn Völkerverständigung, Verbindung der Kulturen, Demokratie und Frieden liegen mir am Herzen.“ In ihrer Wohnung in Odessa lebten inzwischen ukrainische Flüchtlinge, so Carola von Herder. „Ich werde dorthin erst zurückkehren, wenn wieder Frieden herrscht.“ Wann das sein wird, steht derzeit in den Sternen.

Christine Cless-Wesle