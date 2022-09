Stockdorfer warten weiter auf Tempo 30

Protest vor Ort vor 15 Monaten: Anwohner in Stockdorf hatten die SPD um Unterstützung gebeten, die Gemeinde beantragte daraufhin das Tempolimit für die Gautinger Straße. Eine Entscheidung steht noch aus. © Walter Wohlrab

Vor 15 Monaten protestierten Anwohner, wenig später stellte die Gemeinde einen Antrag auf Tempo 30 an der Staatsstraße in Stockdorf - entschieden ist über den aber noch nicht.

Stockdorf – Die Stockdorfer warten weiter auf Tempo 30 auf der Durchgangsstraße. Bereits vor eineinhalb Jahren habe seine Fraktion Tempo 30 beantragt, betonte Eberhard Brucker (SPD) am Dienstagabend im Gautinger Bauausschuss. Doch bis heute warteten die vom Verkehrslärm geplagten Anwohner auf eine Antwort der zuständigen Verkehrsbehörde im Landratsamt.

„Bei offenem Fenster schlafen geht nicht mehr“, hatte Renate Heyl, Anwohnerin an der Gautinger Straße, bei einem Ortstermin im Juni 2021 geklagt (wir berichteten). Damals hatten die vom Verkehrslärm geplagten Stockdorfer die SPD-Gemeinderätin Dr. Carola Wenzel um Unterstützung gebeten. Mit Erfolg, denn die Gemeinde hat beim Landratsamt Tempo 30 auf der Staatsstraße beantragt. Doch seit eineinhalb Jahren komme trotz Nachfragen keine Antwort, ärgerte sich SPD-Fraktionssprecher Brucker.

Dies liege daran, dass es in der Abteilung Verkehrswesen des Landratsamts eine neue Sachbearbeiterin gebe, antwortete Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger. Deshalb sei der Antrag noch nicht bearbeitet. Bei allem Verständnis für Personalwechsel widersprach Brucker: Wenn eine Sache nach eineinhalb Jahren noch immer nicht bearbeitet sei, fehle es am Willen. Schließlich habe die Kreisbehörde auch in anderen Gemeinden – Inning und Starnberg – wegen „außerordentlicher Lärmbelastung“ Tempo 30 angeordnet. Das seien Präzedenzfälle für Stockdorf.

Personalprobleme im Landratsamt

„Mit Inning haben Sie Recht“, pflichtete die Bürgermeisterin bei. Diese Gemeinde habe allerdings „ein paar Jahre“ mit Gutachten für Tempo 30 gekämpft. Bei der Hanfelder Straße in der Kreisstadt liege der Fall anders: Die Staats- sei zur kommunalen Straße herabgestuft. Bei Tempolimits wegen Lärmschutz ist trotzdem immer das Landratsamt zuständig. Bruckers Unterstellung, dass es im Landratsamt am „Willen“ fehle, weise sie zurück, so die Bürgermeisterin. Die Kreisbehörde kämpfe mit Personalwechsel, Krankenständen und Fachkräftemangel.

Laut Landratsamtssprecher Stefan Diebl sind für Tempo 30 an Staatsstraßen grundsätzlich „entweder Lärmschutz oder schutzbedürftige Personen“ wie etwa Schulen oder Kitas als direkte Anlieger entscheidende Kriterien. Eine Stellungnahme der Verkehrsabteilung lag gestern bis Redaktionsschluss nicht vor. (cc)