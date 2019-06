Stoppschild in Gauting umgefahren

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Gauting ein Stoppschild umgefahren und sich einfach aus dem Staub gemacht.

Gauting - Das Stoppschild an der Einmündung Münchener/Planegger Straße in Gauting ist in der Zeit von Montag bis Dienstag, 20 bis 2 Uhr, umgefahren worden. Die Bruchstelle deutet darauf hin, dass das Schild aus Fahrtrichtung Neuried kommend umgefahren wurde. Der Verursacher ist der Polizei nicht bekannt. Das Schild wurde im Anschluss am Gehweg abgelegt. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Gauting in Verbindung zu setzen unter Tel. (089) 893 13 30.