Strenge Regeln für den Betrieb im Sommerbad

Nun also doch: Die Badesaison im Gautinger Sommerbad kann beginnen. Wie die Gemeinde mitteilt, will sie das Freibad am 15. Juli öffnen. Allerdings gelten strenge Auflagen und ein umfangreiches Hygienekonzept für den Schwimmbadbesuch.

Gauting – Wenn das Gautinger Sommerbad kommende Woche öffnet, ist der Eintritt nur mit Mund-Nasen-Schutz gestattet, den alle ab sechs Jahren tragen müssen. Jugendliche unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen auf das Badgelände. Jeder Badegast muss außerdem am Eingang seine Kontaktdaten auf einem Formular hinterlassen. Das Kontaktformular kann vorab auf der Internetseite der Gemeinde heruntergeladen werden, damit die Warteschlange am extra dafür aufgestellten Pult neben dem Eingang nicht zu sehr anwächst, während jemand seine Kontaktdaten einträgt.

Vor der Kasse darf immer nur eine Person stehen. Jeder Badegast muss sich in die Reihe stellen, auch die Besitzer von Jahres- und Zehnerkarten. Der Eingangsbereich wird mit Absperrbarken in einen Ein- und einen Ausgang getrennt. Der Zu- und Ausgang wird von einem Security-Mitarbeiter überwacht.

Kassenautomat bleibt geschlossen

Um einen fließenden Einlass zu ermöglichen, werden Badegäste zudem seitens der Gemeinde gebeten, das Eintrittsgeld an der Kasse möglichst passend parat zu haben. Auch das kontaktlose Bezahlen mittels EC-Karte ist möglich. Der Kassenautomat bleibt hingegen geschlossen. Vor der Kasse gilt ein Mindestabstand von zwei Metern. Es gibt entsprechende Bodenmarkierungen.

Jahreskarten werden heuer an der Kasse weder ausgegeben noch verlängert. Das kann man nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon (089) 89 33 70 nur im Rathaus erledigen. Einzelkarten kosten derzeit regulär 6 Euro, Kinder und Jugendliche zahlen 2,50 Euro.

Einbahnregelung bei Schwimmbahnen

Schwimmen darf man zwar ohne Maske, für die Schwimmbecken gelten aber Zugangsbeschränkungen, damit die Abstandsregeln eingehalten werden können. In den Schwimmbahnen darf nur in eine Richtung geschwommen werden – natürlich mit je zwei Metern abstand. Damit das funktioniert, werden in den beiden Becken (Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken) Leinen eingezogen, um den Schwimmbetrieb zu regeln. Nur eine Hälfte des Nichtschwimmerbeckens darf genutzt werden, eine Hälfte des Beckens wird zum Schwimmen durch eine Leine abgetrennt. Eltern sind für die Einhaltung der Abstandsregeln bei den Kindern verantwortlich.

Kein Zugang zu Warmumkleiden, Whirlpool und Wasserspielplatz

Andere Bereiche bleiben komplett geschlossen. Das betrifft die Warmumkleiden, den Whirlpool und den neuen Wasserspielplatz, ebenso sind die Rutschen und der Volleyballplatz gesperrt. Duschen ist nur an den Durchschreitebecken möglich. Das Wasser dort wird jedoch nicht erwärmt. Gehbehinderte Personen können den Warmumkleidebereich und die dortigen WCs nutzen, den Zutritt ermöglicht auf Anfrage der Bademeister.

Liegewiese mit Abstand

Auf den Liegeflächen stehen den Badegästen die Umkleidetürme zur Verfügung und im Untergeschoss gibt es Spinde für Kleidung und Wertsachen. Es werden jedoch keine Sonnenliegen für die Liegewiese ausgegeben. Die Badegäste können auf der Wiese mit ausreichend Abstand zu anderen Badegästenihren Platz einnehmen. Auf den Bänken darf man nur mit selbst mitgebrachten Unterlagen sitzen.

Alle Türgriffe, Türblätter, Armaturen, Spindtüren sowie Sitzflächen in den Umkleiden und Toiletten werden laut Gemeinde ständig durch Reinigungskräfte desinfiziert und gereinigt, eine Grunddesinfektion findet jeden Abend statt. In den geöffneten WC-Anlagen und am Eingang stehen außerdem Desinfektionsmittelspender zur Verfügung.