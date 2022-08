Auf Teer gebissen: Stromkabel-Verlegung zwischen Gautinger Ortsteilen dauert länger

Von: Tobias Gmach

Gesperrt ist die Straße zwischen Ober- und Unterbrunn, weil das Bayernwerk dort einen Strom-Erdkanal verlegt (Symbolfoto) © picture-alliance/ dpa

Das Bayernwerk verlegt zwischen Ober- und Unterbrunn ein Erdkabel, um die Stromversorgung zu stärken. Bei den Arbeiten ist man nun auf Teer gestoßen: der Grund für die Verlängerung der Straßensperrung.

Oberbrunn/Unterbrunn – Alten Asphalt zu entsorgen, kann kompliziert sein. Bauträger müssen dafür manchmal weite Wege in Kauf und viel Geld in die Hand nehmen – und erst mal eine Deponie finden, die das belastete Material annimmt. Auf „teerhaltiges Material gestoßen“ ist man laut Landratsamtssprecher Stefan Diebl nun auch auf der Straße zwischen Ober- und Unterbrunn. Die Folge: Die Verlegung des neuen Mittelspannungserdkabels zur Stromversorgung dauert länger. Und damit auch die Sperrung der Straße.

Ursprünglich sollte die Strecke schon Anfang August wieder frei sein. Nun hat die Gemeinde auf ihrer Internetseite bekannt gemacht, dass die Vollsperrung bis Freitag, 26. August dauert. Sie wurde aber auch nur über die Verzögerung informiert. Vom Landratsamt. Dort, bei Stefan Diebl, ist zu erfahren: „Die Verlängerung der Verkehrsrechtlichen Anordnung wurde von der Firma Spie SAG GmbH aus Ampfing beantragt, welche im Auftrag der Bayernwerk AG tätig ist und Stromkabel verlegt.“ Es folgt die Erklärung mit dem Teer. Das problematische, nicht so einfach zu entsorgende Material habe „vor Ort beprobt“ werden müssen und konnte eben erst dann abtransportiert werden.

Bayernwerk-Sprecher Maximilian Zängl liefert auf Nachfrage des Starnberger Merkur einen Hoffnungsschimmer für Autofahrer: „Der Baufortschritt ist so gut, dass die Baumaßnahme möglicherweise früher als erwartet abgeschlossen werden kann.“ Und was steckt hinter der Baumaßnahme? Das neue Mittelspannungserdkabel zwischen den beiden Gautinger Ortsteilen diene der lokalen Netzverstärkung. „Nach Abschluss der Maßnahme kann ein Teil örtlicher Freileitungen abgebaut werden“, schreibt der Bayernwerk-Sprecher. Außerdem erklärt er: „Wir erneuern und bauen die Netzinfrastruktur kontinuierlich aus. Die Treiber dafür sind oft lokale Einspeisung aus dezentralen Erzeugungsanlagen, erhöhter lokaler Strombedarf oder schlicht Erneuerungsmaßnahmen.“

Von der Umleitung sind auch öffentliche Busse betroffen. Der Fahrer eines Schulbusses hatte im Juli eine andere Lösung für seine jungen Fahrgäste: Er ließ Schüler aus Unterbrunn wie berichtet einfach aussteigen. Sie mussten dann die vier Kilometer in ihren Heimatort in der Mittagshitze zu Fuß gehen. So hatte es die Oberbrunner Gemeinderätin Claudia Nothaft (Grüne) berichtet. Vom Landratsamt hieß es damals, das Busunternehmen habe Probleme mit Fachpersonal, es fehlten Stammfahrer. Aber auch: „So etwas dürfte trotzdem nicht passieren. Das tut uns leid.“