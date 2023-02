Tage gezählt: Gemeinde Gauting sucht neue Bleibe für Obdachlose

Von: Volker Ufertinger

Teilen

Auslaufmodell: Die Oberdachlosenunterkunft an der Ammerseestraße wird es nicht mehr lange geben. Der Grund: Der Brandschutz ist mangelhaft. © andrea jaksch

Die Tage der Gautinger Obdachlosenunterkunft sind wohl gezählt. Sie muss über kurz oder lang wegen Brandschutzmängeln geschlossen werden.

Gauting – Da war etwas, das Heiko Braun (Grüne) in der jüngsten Gemeinderatssitzung doch noch loswerden wollte. Unter dem Tagesordnungspunkt „Verschiedenes“ merkte er an, dass der Zustand der Obdachlosenunterkunft zu wünschen übrig lässt. „Als ich das letzte Mal da gewesen bin, war das Schloss aufgebrochen, die Küche demoliert, und es gab überhaupt keine Organisation“, sagte er. „Da muss was gemacht werden.“

Da wollte Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger nicht widersprechen: „Der Handlungsbedarf ist unstreitig“, sagte sie. Allerdings gehe es weniger darum, ob die Ausstattung zumutbar sei. Im Gegenteil, das Verwaltungsgericht habe eine Klage von Obdachlosen gegen die Unterbringung an der Ammerseestraße abgewiesen. Nein, es gehe um den Brandschutz, der nicht mehr den aktuellen Anforderungen entspricht. Geschäftsleiter Dr. Michael Groth erklärte: „Wir müssen uns mit dem Gedanken vertraut machen, uns von diesem Objekt zu lösen.“

Acht Unterkünfte mit je zwei Zimmern

Nun ist Obdachlosigkeit ein Schicksal, das jeden treffen kann. Zur Zeit ist das Haus nach Auskunft der Gemeinde nicht vollständig belegt. Es verfügt über acht Unterkünfte mit je zwei Zimmern. „Da Obdachlosigkeit nur ein vorübergehendes Phänomen sein soll, sind die Fallzahlen schwankend. Es handelt sich um eine einstellige Personenzahl“, teilt die Pressestelle der Gemeinde mit. Nach der Rechtslage seien Obdachlosenunterkünften nicht mit Wohnungen gleichzusetzen. „Daher sind sie von ihrer Ausstattungsanforderung sehr einfach strukturiert.“ Die Unterkunft diene allein der Gefahrenabwehr, weil bei Obdachlosigkeit eine Gefahr für Leib und Leben angenommen wird.

Bei der Klage hatten sich Obdachlose mit dem Haus an der Ammerseestraße so unzufrieden gezeigt, dass sie vor das Verwaltungsgericht München zogen. Sie wollten anderswo untergebracht werden. Aber sie scheiterten. „Das Verwaltungsgericht München hat entschieden, dass hierauf kein Anspruch besteht, weil die einfache Obdachlosenunterkunft der Gemeinde Gauting den Anforderungen genügt“, schreibt die Gemeinde. Die Kläger sind nicht mehr vor Ort. Dennoch muss sich die Gemeinde auf die Suche nach einer geeigneten Immobilie machen.