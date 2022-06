Telekom verlegt Glasfaser in weiten Teilen Gautings

Im markierten Gebiet wird die Telekom heuer und 2023 Glasfaserkabel bis in jedes Haus verlegen. © Telekom

Die Telekom beginnt mit dem Ausbau Gautings für sehr schneller Internet per Glasfaser. Rund 5600 können davon profitieren.

Gauting – Die Deutsche Telekom wird heuer und im kommenden Jahr weitere Teile Gautings so ausbauen, dass Kunden bis zu einem Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) als Internetgeschwindigkeit erhalten können. Den Ausbau auf Glasfasertechnik finanziert die Telekom selbst, für Hausbesitzer ist das kostenlos. „Es ist so leistungsstark, dass Arbeiten und Lernen zuhause, Video-Konferenzen, Surfen und Streamen gleichzeitig möglich sind“, teilte das Unternehmen mit.

Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger sei erfreut über die Investition der Telekom, so der Konzern, und hebe die Bedeutung von schnellen und stabilen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Technologie, die die zukünftig benötigten Datenmengen transportieren kann. Ein Glasfaseranschluss in der eigenen Wohnung oder im eigenen Haus ist genauso wichtig wie ein Anschluss an Strom, Wasser oder Gas.“ Die Anwohner im Ausbaugebiet haben nun die Chance auf einen Glasfaseranschluss.

Grundeigentümer müssen Ausbau auf eigenem Grund zustimmen

Allerdings kommt Glasfaser nicht von selbst ins Haus. „Dafür brauchen wir das Einverständnis der Eigentümerinnen und Eigentümer. Denn um den Glasfaseranschluss zu legen, müssen wir privaten Grund betreten“, erklärt Bernhard Multerer, Regionalmanager der Telekom. Unter www.telekom.de/glasfaser könnten sich nach Eingabe der jeweiligen Adresse und Registrierung alle Bürger bereits als Interessenten für den Glasfaserausbau registrieren. Zudem kann auch schon eine Genehmigung für die Hauszuführung (HTN) erteilt werden. Details werden dann beim Baustart besprochen.