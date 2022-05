Tennisspielen in Gauting boomt: Deshalb gibt es bald fünf neue Plätze

Freuen sich auf die Erweiterung der Anlage auf der Wiese gegenüber der bestehenden Plätze: Tennis-Club-Vorsitzender Dr. Ralf Thomae (l.) und Jörg Wenk, Betreiber der Tennisschule. © Andrea Jaksch

Der Tennis-Club Gauting freut sich über großen Mitgliederzuwachs. Deshalb sind nun in Kooperation mit der Tennisschule Jörg Wenk fünf neue Plätze geplant.

Gauting – Regen Zulauf hat der Tennis-Club Gauting (TCG), der Verein zählte zuletzt 40 neue Mitglieder. Eine Tatsache, die Handlungsbedarf erfordert. Weil die bestehende Anlage bei Turnieren an Wochenenden nicht mehr ausreicht, präsentierte der TCG-Vorsitzende Dr. Ralf Thomae bei der digitalen Jahresversammlung ein neues Projekt. In Kooperation mit der Tennisschule Jörg Wenk sollen gegenüber der bestehenden acht Tennisplätze an der Leutstettener Straße insgesamt fünf weitere Spielfelder gebaut werden.

„Wegen der Planung sind wir bereits im Gespräch mit der Gemeinde“, sagte Thomae auf Merkur-Nachfrage. Direkt im Anschluss an die von der Gemeinde erweiterte Skateranlage (wir berichteten), auf der Wiese gegenüber des Sportclub-Geländes, sollen weitere Sandplätze gebaut werden. Für 430 aktive Tennisspieler seien acht Plätze zu wenig, so der Vorsitzende. Während der Saison entspreche dies mehr als 50 Clubmitgliedern pro Platz. Der Deutsche Tennisbund empfehle 35 Spieler als Obergrenze. An Wochenenden, wenn auch Turniere in den jeweiligen Leistungsklassen für 21 gemeldete Gautinger Mannschaften anstehen, hätten Freizeitspieler kaum eine Chance, einen Platz zu ergattern. Denn alljährlich verzeichne der Club einen ungebremsten Mitgliederzuwachs um die zehn Prozent.

Aktuell hat der Verein 460 Mitglieder – und nun die Möglichkeit, das Gelände zu erweitern. Der Eigentümer der genannten Fläche sei aber nur bereit, den bisher landwirtschaftlich genutzten Acker von circa 4000 Quadratmetern im Ganzen zu verpachten, sagte Thomae dem Merkur. Deshalb habe er Jörg Wenk, seit fast zwei Jahrzehnten Trainer und Leiter der gleichnamigen Tennisschule, mit ins Boot geholt. Angepeilt wird ein gemeinsamer Nutzungsvertrag. Plan sei, dass der Club dort zwei Sandplätze „für maximal 120 000 Euro“ baut, die Tennisschule drei. Der Kredit für den Neubau, den der Bayerische Landessportverband zu 20 Prozent bezuschusst, sei nach zehn Jahren durch Mitgliedsbeiträge getilgt.

„Wir stehen erst ganz am Anfang der Planung“, betonte Thomae. Erst wenn die Genehmigung des Landratsamts da ist, „können wir mit dem Bau beginnen“. Die von der Mitgliederversammlung befürworteten beiden Sandplätze des Clubs werden zeitgleich mit den dreien der Tennisschule Wenk neu gebaut, erklärte der Vorsitzende. Parallel dazu werde die Renovierung der bestehenden Plätze bei der Sonnenterrasse des Tennisstüberls der Pizzeria Mimmo fortgesetzt.

Zu den neuen Mitgliedern des TCG zählt übrigens eine ukrainische Familie mit drei Kindern. Die Geflüchteten, die bereits in ihrer durch den Krieg zerstörten Heimat Tennis spielten, „werden keinen Beitrag zahlen müssen“, sagte Thomae.

Christine Cless-Wesle